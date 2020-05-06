Игрок "Сампдории" рассказал, как переболел коронавирусом

Напомним, на данный момент Серия А приостановлена в связи с пандемией коронавируса. В Италии на данный момент зафиксировано 213 тысяч заражений коронавирусом.
- Говорили, что у зараженных были проблемы с дыханием, но, к счастью, у меня этого не произошло. Я чувствовал усталость в течение двух недель, но это нормально, когда твое тело ослаблено этой болезнью.
В понедельник я преодолел 7 км примерно за полчаса, поэтому я считаю, что это хороший шаг к возобновлению тренировок. Последствий вируса не чувствую, - сказал футболист в эфире Canal +.
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