Игрок "Сампдории" рассказал, как переболел коронавирусом

Защитник "Сампдории" Бартош Берешиньски поделился ощущениями после перенесенной болезни.

Напомним, на данный момент Серия А приостановлена в связи с пандемией коронавируса. В Италии на данный момент зафиксировано 213 тысяч заражений коронавирусом.- Говорили, что у зараженных были проблемы с дыханием, но, к счастью, у меня этого не произошло. Я чувствовал усталость в течение двух недель, но это нормально, когда твое тело ослаблено этой болезнью.В понедельник я преодолел 7 км примерно за полчаса, поэтому я считаю, что это хороший шаг к возобновлению тренировок. Последствий вируса не чувствую, - сказал футболист в эфире Canal +.