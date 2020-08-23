Сообщается, что футболист в ближайшие дни встретится с гендиректором римского клуба Гвидо Фьенгой и обсудит вопрос о возвращении хавбека.
В январе Де России завершил карьеру футболиста. 37-летний итальянец заявил, что намерен стать тренером.
За "Рому" Де России выступал с 2002 по 2019 год и провел за римлян более 600 матчей.
Источник: Calciomercato
Де Росси может вернуться в "Рому"
Новый владелец "Ромы" Дэн Фридкин лично заинтересован в том, чтобы вернуть в клуб полузащитника Даниэле Де России.
Gettyimages.ru
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