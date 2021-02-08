— Как мне дебют Кокорина за "Фиорентину"? Бросалось в глаза, что он испытывает сложности. Возможно, с командами пониже уровнем он и сможет блеснуть, но пока в глаза бросается, что он испытывает определенные психологические проблемы, — цитирует тренера "РБ-Спорт".
Напомним, 29-летний Кокорин дебютировал за итальянский клуб в игре 21-го тура Серии А против "Интера" (0:2), выйдя на поле на 74 минуте. "Фиорентина" купила футболиста у "Спартака" за 4,5 млн евро, подписав с ним контракт до лета 2024 года.
Хомуха — о дебюте Кокорина: в глаза бросается, что он испытывает определенные психологические проблемы
Старший тренер юношеской сборной России (U-17) Дмитрий Хомуха оценил дебют нападающего Александра Кокорина за "Фиорентину".
Фото: ФК "Фиорентина"
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