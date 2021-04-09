В пресс-службе "Фиорентины" заявили, что решение об участии Кокорина в ближайших матчах еще не принято.
"До вчерашнего дня Кокорин работал по индивидуальной программе. Относительно его участия в ближайших матчах нужно ждать решения врачей и тренера", - заявили в пресс-службе "фиалок".
Напомним, что Кокорин восстанавливался после травмы бедра. В марте он более 10 дней проходил лечение в римской больнице.
Кокорин перешел из "Спартака" в "Фиорентину" в январе. Он провел за итальянскую команду три матча в Серии А и не отличился результативными действиями.
"Фиорентина" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии (30 очков). Свой следующий матч "фиалки" проведут 11 апреля - они примут "Аталанту" в рамках 30-го тура Серии А.
Источник: Р-Спорт
Источник: "Спартак" получил от "Фиорентины" половину суммы за трансфер Кокорина
Кокорин тренируется по индивидуальной программе, он может пропустить ближайшие матчи "Фиорентины"
Форвард "Фиорентины" Александр Кокорин до четверга тренировался по индивидуальной программе.
Фото: "Фиорентина"
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