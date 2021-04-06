Источник: "Спартак" получил от "Фиорентины" половину суммы за трансфер Кокорина

По данным источника, клубы договорились разбить сумму сделки, которая составляет около 4,5 млн евро, на два платежа. На данный момент красно-белые получили только половину.
По аналогичной схеме солидарные выплаты получат "Локомотив", "Динамо" и "Анжи", за которые Кокорин играл до 23 лет. Отмечается, что "железнодорожникам" достанутся около 85 тысяч евро, бело-голубым – примерно 138 тысяч, а махачкалинскому клубу – 1800 евро.
Напомним, что 30-летний россиянин пополнил состав "Фиорентины" в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне итальянской Серии А он принял участие в 3-х матчах, проведя в общей сложности на поле 78 минут.
Источник: "РБ Спорт"
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Фото: ФК "Фиорентина"
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