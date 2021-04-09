Агент Лахтер: Миранчука будут продавать, он не нужен "Аталанте". Решение принято

Агент Деннис Лахтер заявил, что "Аталанта" намерена продать российского полузащитника Алексея Миранчука.
Фото: "Аталанта"
Лахтер сообщил, что контактирует с руководством "Аталанты". По его словам, клуб собирается продать Миранчука.

"Общаюсь с руководством "Аталанты". Миранчука будут продавать, он клубу не нужен. Решение принято. В это лето? Можно продавать сегодня, а продать через год — был бы спрос, что называется", - сказал агент.

Он добавил, что Миранчук не может закрепиться в основном составе "Аталанты", хотя эта команда не является грандом итальянского футбола.

"Аталанта" далеко не гранд в Италии, хоть и пытается быть условно пятой серьезной командой в лиге. И если полумертвый Иличич, который весь резанный-перерезанный, который старше на восемь лет, вызывает у тренерского штаба большее доверие, то о чем мы вообще говорим?" - заявил Лахтер.

Напомним, что Миранчук выступает за "Аталанту" с сентября минувшего года. Он перешел в итальянский клуб из "Локомотива". В нынешнем розыгрыше Серии А полузащитник провел 19 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

"Аталанта" занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А (58 очков).

Источник: Матч ТВ

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Теги: Миранчук Ал Аталанта Серия А
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