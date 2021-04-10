Агент Миранчука резко ответил Лахтеру на заявление о планах "Аталанты" продать Алексея

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, ответил Деннису Лахтеру на высказывание о том, что итальянский клуб собирается продать игрока.
Фото: "Аталанта"
Шпинёв опроверг информацию о том, что "Аталанта" намерена продать Миранчука. По его словам, в клубе довольны выступлениями Алексея. Агент добавил, что руководство "Аталанты" никогда не выражало сомнений в правильности трансфера Миранчука.

"Во-первых, всех хочу поздравить с наступившей весной. Видимо, у определенных личностей на этом фоне обострились проблемы с головой. Я бы не стал вступать в полемику с людьми, у которых нет положительной репутации в российском футболе, но так как затронули моего клиента, я отвечу. Руководство "Аталанты" никогда не высказывало сомнений в трансфере Лёши. Все относятся к нему позитивно и видят положительную динамику. После каждого матча я переписываюсь с сыном президента клуба — Лукой (который, по сути, управляет клубом). Он никогда не выражал никаких сомнений. Все довольны игроком и этой сделкой", - сказал Шпинёв.

Напомним, ранее агент Деннис Лахтер заявил, что "Аталанта" планирует продать Миранчука, поскольку игрок не нужен клубу.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше Серии А 25-летний Миранчук провел 19 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

"Аталанта" занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А (58 очков).

Источник: Чемпионат

Агент Лахтер: Миранчука будут продавать, он не нужен "Аталанте". Решение принято

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Теги: Миранчук Ал Аталанта Серия А
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