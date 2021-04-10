Агент Миранчука резко ответил Лахтеру на заявление о планах "Аталанты" продать Алексея

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, ответил Деннису Лахтеру на высказывание о том, что итальянский клуб собирается продать игрока.

Фото: "Аталанта"