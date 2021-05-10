Павлюченко: тренер "Аталанты" не враг себе. Он не может просто так игнорировать Миранчука

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о ситуации Алексея Миранчука в "Аталанте".
Фото: "Аталанта"
Павлюченко заявил, что Миранчук - хороший и талантливый футболист. При этом у тренера "Аталанты" наверняка есть основания выпускать в стартовом составе команды не Алексея, а других игроков, отметил Павлюченко. Также он допустил, что Миранчук станет футболистом основного состава команды из Бергамо в следующем сезоне.

"На его позицию тренер, может быть, видит футболистов сильнее. Я знаю Лешку давно, он хороший и талантливый игрок. Но тренер же тоже не враг себе, он не может просто так его не ставить. Надо отдать должное Алексею, что он выходит, забивает и помогает команде. Может, в следующем сезоне станет игроком основы. Если футболист забивает и показывает себя на поле, то тренер должен давать ему больше шансов", - сказал Павлюченко.

Напомним, что накануне Миранчук помог "Аталанте" победить "Парму" в матче 35-го тура Серии А (5:2). Российский хавбек вышел на замену на 58-й минуте и забил гол в компенсированное время.

В нынешнем розыгрыше Серии А Миранчук провел 22 матча, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

"Аталанта", набрав 72 очка, пребывает на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии.

Источник: Спорт-Экспресс

Валерий Баринов: не понимаю, зачем "Аталанта" купила Миранчука

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Павлюченко Миранчук Ал Аталанта Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Симонян: чем мне запомнится Тедеско? Не хочется говорить что-то отрицательное, поскольку он заканчивает в "Спартаке"
Мирзов - в стартовом составе "Химок" на матч со "Спартаком" 4
Гол Гаджимурадова принес "Уралу" победу над "Ростовом" 9
"Ливерпуль" не собирается отпускать Салаха в "Челси"
"Спартак" объявил стартовый состав на матч с "Химками". Промес остался в запасе 8
"Ювентус" могут не допустить к участию в Серии А в следующем сезоне
Ларссон: я очень счастлив в "Спартаке", думаю только об этом клубе 4
Источник: Кавани договорился о продлении контракта с "МЮ"
Павлюченко: тренер "Аталанты" не враг себе. Он не может просто так игнорировать Миранчука 1
Крал рассказал, чего не хватило "Спартаку" для успешной борьбы с "Зенитом" в нынешнем сезоне 2
Онопко: "Химки" - интересная команда, которая борется в каждой игре
"Урал" и "Ростов" объявили стартовые составы на матч 29-го тура РПЛ 1
Крал: прошлый сезон "Спартак" принёс в жертву 7
Канчельскис рассказал, кто из нападающих должен попасть в заявку сборной России на Евро 1
Хачатурянц: в этом сезоне позитивных эмоций от судейства пока мало
Куман: вижу себя тренером "Барселоны" в следующем сезоне
Владимир Газзаев рассказал о предложениях о работе, которые ему поступают 3
Испанские СМИ сообщили о желании Кейна перейти в "Барселону"
Источник: арбитр Васильев может завершить карьеру
"Спартак" поздравил Эменике с днём рождения и назвал его покорителем "Локомотива" 5
Юран: загадка, почему Витория появился в списке кандидатов на пост главного тренера "Спартака" 6
Расширенный состав сборной России на Евро будет объявлен 11 мая
Горлукович: если уж идти до конца, то надо "Спартаку" пригласить Моуринью 5
Производитель экипировки показал форму арбитров на чемпионат Европы 1
Немецкие СМИ сообщили о контракте Флика со сборной Германии
Крал: переход в клуб АПЛ будет шагом вперёд, но пока моя цель - закончить сезон со "Спартаком" 6
Итальяснкие СМИ: в "Ювентусе" приняли решение об увольнении Пирло 2
Пиоли: "Милан" был близок к идеалу в матче с "Ювентусом"
Капелло жёстко раскритиковал "Ювентус" после поражения от "Милана"
Валерий Баринов: не понимаю, зачем "Аталанта" купила Миранчука 3
Все новости
-