Павлюченко: тренер "Аталанты" не враг себе. Он не может просто так игнорировать Миранчука

Павлюченко заявил, что Миранчук - хороший и талантливый футболист. При этом у тренера "Аталанты" наверняка есть основания выпускать в стартовом составе команды не Алексея, а других игроков, отметил Павлюченко. Также он допустил, что Миранчук станет футболистом основного состава команды из Бергамо в следующем сезоне.
"На его позицию тренер, может быть, видит футболистов сильнее. Я знаю Лешку давно, он хороший и талантливый игрок. Но тренер же тоже не враг себе, он не может просто так его не ставить. Надо отдать должное Алексею, что он выходит, забивает и помогает команде. Может, в следующем сезоне станет игроком основы. Если футболист забивает и показывает себя на поле, то тренер должен давать ему больше шансов", - сказал Павлюченко.
Напомним, что накануне Миранчук помог "Аталанте" победить "Парму" в матче 35-го тура Серии А (5:2). Российский хавбек вышел на замену на 58-й минуте и забил гол в компенсированное время.
В нынешнем розыгрыше Серии А Миранчук провел 22 матча, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
"Аталанта", набрав 72 очка, пребывает на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии.
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: "Аталанта"
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