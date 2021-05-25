Стаферов заявил, что в нынешнем сезоне Кокорин не смог полноценно играть из-за травм. В связи с этим пока рано оценивать его выступления в составе "Фиорентины", сказал первый тренер Александра.
"В этом сезоне у Саши были травмы, поэтому пока рано оценивать его игру за "Фиорентину". Он приехал туда с травмой, и чего он покажет? В Италии совсем другие скорости и другой футбол. Когда будет здоровый — тогда и можно будет что-то говорить", - отметил Стаферов.
Также он высказался о том, где нужно продолжить карьеру Кокорину. Стаферов отметил, что Александру подходит итальянский футбол. По его мнению, нападающему не следует возвращаться в Россию, ему нужно остаться в Италии.
"Мне кажется, в Италии играют очень правильно и быстро, на хороших скоростях, и все отлично соображают. А Саше как раз подходит такой футбол — скоростной и со своевременными передачами вперед, где он как раз может оторваться и сыграть на опережение. Там полегче играть в этом плане, чем в России. Саша столько уже играет, пусть там поиграет в хороший футбол. Поэтому мое мнение — ему не нужно уезжать из Италии", - заявил Стаферов.
Напомним, что Кокорин пополнил состав "Фиорентины" в январе, он перешел в итальянский клуб из "Спартака". В минувшем розыгрыше Серии А форвард провел за "фиалок" четыре матча и не отличился результативными действиями.
"Фиорентина" заняла 13-е место в турнирной таблице по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата Италии.
Источник: Sport24
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Первый тренер Кокорина: Саше не нужно уезжать из Италии, пусть там поиграет в хороший футбол
Валерий Стаферов, первый тренер форварда "Фиорентины" Александра Кокорина, поделился мнением о том, где стоит продолжить карьеру игроку.
Фото: NurPhoto / Contributor / Gettyimages.ru
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