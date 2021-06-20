Геркус - о Миранчуке в "Аталанте": мне не нравятся ни клуб, ни тренер. Но случилось то, что случилось

Геркус заявил, что хотел бы, чтобы Миранчук получал больше игрового времени в "Аталанте". Также он отметил, что не симпатизирует ни главному тренеру "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини, ни самому клубу.
"У него складывается в "Аталанте" не так здорово, как мне хотелось бы. Хотел бы, чтобы Леша чаще играл, уверен, он способен на большее.
Мне не нравятся ни клуб, ни тренер в "Аталанте". Но случилось то, что случилось. Нужно работать там. Я люблю, когда людям позволяют творить на поле, а когда из них делают механизмы и заставляют играть в прессинг – меня воротит", - сказал Геркус.
Источник: Чемпионат
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Фото: AFP
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