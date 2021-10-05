Напомним, ранее сообщалось, что Миранчук может уйти из "Аталанты" ближайшей зимой из-за нехватки игровой практики в команде.
Семин выразил сомнение в том, что Миранчуку стоит уходить из "Аталанты". При этом он отметил, что тренерский штаб команды не дает Алексею шанса проявить себя.
"Леша знает ситуацию лучше, чем я. Ему и принимать решение. Стоит ли уходить? А кто ему гарантирует место в другом клубе? Леша сам примет решение. У меня нет понимания, почему Миранчук не так часто играет. Но ему просто не давали шанса проявить себя", - заявил Семин.
Источник: Спорт-Экспресс
Агент Миранчука отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из "Аталанты"
Семин: стоит ли Миранчуку уходить из "Аталанты"? А кто ему гарантирует место на поле в другом клубе?
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал данные о возможном уходе Алексея Миранчука из "Аталанты".
Фото: "Аталанта"