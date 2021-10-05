Агент Миранчука отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из "Аталанты"

Вадим Шпинев, агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, отреагировал на информацию о возможном уходе игрока из итальянского клуба.

Фото: "Аталанта"





Шпинев отказался комментировать данные о потенциальном уходе Миранчука. Агент призвал не верить слухам о будущем футболиста.



"Не комментирую слухи. Мало ли, где и что пишут. Давайте не будем верить слухам", - заявил агент.



Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Миранчук провел четыре матча и не отличился результативными действиями.



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Миранчук может покинуть "Аталанту" в зимнее трансферное окно Напомним, ранее сообщалось, что Миранчук может покинуть "Аталанту" в зимнее трансферное окно. Отмечалось, что причиной может стать нехватка игровой практики у российского полузащитника.Шпинев отказался комментировать данные о потенциальном уходе Миранчука. Агент призвал не верить слухам о будущем футболиста."Не комментирую слухи. Мало ли, где и что пишут. Давайте не будем верить слухам", - заявил агент.Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Миранчук провел четыре матча и не отличился результативными действиями.Источник: Sport24