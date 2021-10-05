Напомним, ранее сообщалось, что Миранчук может покинуть "Аталанту" в зимнее трансферное окно. Отмечалось, что причиной может стать нехватка игровой практики у российского полузащитника.
Шпинев отказался комментировать данные о потенциальном уходе Миранчука. Агент призвал не верить слухам о будущем футболиста.
"Не комментирую слухи. Мало ли, где и что пишут. Давайте не будем верить слухам", - заявил агент.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Миранчук провел четыре матча и не отличился результативными действиями.
Источник: Sport24
Миранчук может покинуть "Аталанту" в зимнее трансферное окно
Агент Миранчука отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из "Аталанты"
Вадим Шпинев, агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, отреагировал на информацию о возможном уходе игрока из итальянского клуба.
Фото: "Аталанта"