"Сейчас Миранчук выглядит потерянным. Думаю, что его просто затюкали. Ему не подходит окружение, не подходит команда. Он тянет европейский уровень. В начале он и забивал больше, и передачи отдавал. Леша — очень талантливый парень. Но если он вернется в Россию - это будет шаг назад", - заявила Смородская.
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук может покинуть итальянский клуб в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне россиянин провел 5 матчей во всех турнирах, в общей сложности он провел на поле 155 минут. На счету Миранчука одна голевая передача в игре Лиги чемпионов против "Вильярреала" (2:2). Хавбек 4 матча подряд остается на скамейке запасных, последний раз за бергамасков 25-летнй футболист играл 18 сентября против "Салернитаны" (1:0).
Источник: "СЭ"
Агент Лахтер заявил, что Гасперини не общается с Миранчуком на тренировках "Аталанты"
Смородская: Миранчука затюкали в "Аталанте". Но его возвращение в Россию будет шагом назад
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о возможном уходе Алексея Миранчука из "Аталанты".
Фото: ФК "Локомотив"