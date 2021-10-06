Ранее сообщалось, что Миранчук может покинуть "Аталанту" в зимнее трансферное окно. Отмечалось, что причиной может стать нехватка игровой практики у российского полузащитника.
"Естественно, в "Аталанте" все будут отрицать, иначе так "слона не продать". Конечно, они будут говорить, что он не продается, иначе его не продать. Гасперини на тренировках с ним вообще не общается. Он в упор его не видит. Тренер пытался с ним разговаривать, но Алексей ходит обиженный, щеки надул", - цитирует Лахтера "РБ Спорт".
В текущем сезоне хавбек сыграл в 5 матчах во всех турнирах за "Аталанту", отметившись одной голевой передачей. В общей сложности на поле Миранчук провел 155 минут. Последний раз за бергамасков россиянин играл 18 сентября против "Салернитаны" (1:0) в 4-м туре Серии А.
Агент Миранчука отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из "Аталанты"
Агент Лахтер заявил, что Гасперини не общается с Миранчуком на тренировках "Аталанты"
Агент Деннис Лахтер прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Алексея Миранчука из "Аталанты".
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