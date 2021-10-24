Агент Миранчука: к зиме мы обсудим аренду Алексея из "Аталанты" в другой итальянский клуб

Вадим Шпинев, агент российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, поделился информацией о потенциальном переходе игрока в другой итальянский клуб.

Фото: AFP





"Думаю, к зиме мы обсудим аренду в другой итальянский клуб. К Миранчуку есть интерес от добротных команд Серии А. Есть контакты, есть обсуждение. Его качества всем известны. Реноме у него в Италии хорошее. Никакой паники, никаких расстройств. У Леши нет сомнений в правильности перехода в "Аталанту", - сказал Шпинев.



Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Миранчук провел пять матчей и не отличился результативными действиями.



"Аталанта" пребывает на пятом месте в турнирной таблице Серии А, набрав 15 очков.



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Агент Миранчука: вариант возвращения в Россию нами не рассматривается Шпинев сообщил, что намерен обсудить с руководством "Аталанты" вариант с арендой Миранчука в другой итальянский клуб. По словам агента, к Алексею есть интерес в Серии А. Также Шпинев заявил, что Миранчук не сомневается в правильности своего перехода в "Аталанту"."Думаю, к зиме мы обсудим аренду в другой итальянский клуб. К Миранчуку есть интерес от добротных команд Серии А. Есть контакты, есть обсуждение. Его качества всем известны. Реноме у него в Италии хорошее. Никакой паники, никаких расстройств. У Леши нет сомнений в правильности перехода в "Аталанту", - сказал Шпинев.Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Миранчук провел пять матчей и не отличился результативными действиями."Аталанта" пребывает на пятом месте в турнирной таблице Серии А, набрав 15 очков.Источник: Чемпионат