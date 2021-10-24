Агент Миранчука: вариант возвращения в Россию нами не рассматривается

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, заявил, что игрок не намерен возвращаться в чемпионат России.

Фото: "Аталанта"





"Хочу подчеркнуть, что вариант возвращения в Россию нами не рассматривается. Всё познается в сравнении. Леше комфортно и интересно в Италии. С профессиональной точки зрения его тоже всё устраивает. Сейчас Алексей просто не в полной мере может оправдать ожидания Гасперини. Тренер хочет видеть жесткий характер, более активную игру в обороне, лучшее ведение единоборств. Это главная проблема", - сказал Шпинев.



Отметим, что в нынешнем розыгрыше Серии А Миранчук принял участие в пяти матчах и не отличился результативными действиями.



"Аталанта" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе команды из Бергамо 15 очков.



Источник: Шпинев сообщил, что он и Миранчук не рассматривают вариант с возвращением игрока в РПЛ. По словам агента, Алексея все устраивает в "Аталанте". Также он назвал игровые моменты, из-за которых Миранчук не может закрепиться в стартовом составе итальянской команды."Хочу подчеркнуть, что вариант возвращения в Россию нами не рассматривается. Всё познается в сравнении. Леше комфортно и интересно в Италии. С профессиональной точки зрения его тоже всё устраивает. Сейчас Алексей просто не в полной мере может оправдать ожидания Гасперини. Тренер хочет видеть жесткий характер, более активную игру в обороне, лучшее ведение единоборств. Это главная проблема", - сказал Шпинев.Отметим, что в нынешнем розыгрыше Серии А Миранчук принял участие в пяти матчах и не отличился результативными действиями."Аталанта" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе команды из Бергамо 15 очков.Источник: Чемпионат