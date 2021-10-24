Агент Миранчука высказался об игровом времени Алексея в "Аталанте"

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, высказался об игровом времени своего клиента в итальянской команде.

Фото: "Аталанта"





"Серия А - тяжелый чемпионат с высочайшей конкуренцией, высокой плотностью игр и большой нагрузкой. Каждый тур не обходится без сюрпризов. Плюс играет роль тоталитаризм и консерватизм опытного тренера Гасперини. У него есть свой взгляд на те или иные вещи - это его право. Мы не можем его осуждать, диктовать ему что-то, давать советы. Гасперини принимает решения", - сказал Шпинев.



Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата Италии Миранчук поучаствовал в пяти матчах и не отличился результативными действиями.



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Агент Миранчука: вариант возвращения в Россию нами не рассматривается По словам Шпинева, свою роль в том, что Миранчук не может получать больше игрового времени в "Аталанте", играет высокий уровень Серии А. Также Алексей не может закрепиться в стартовом составе команды из-за консерватизма главного тренера Джан Пьеро Гасперини, считает агент."Серия А - тяжелый чемпионат с высочайшей конкуренцией, высокой плотностью игр и большой нагрузкой. Каждый тур не обходится без сюрпризов. Плюс играет роль тоталитаризм и консерватизм опытного тренера Гасперини. У него есть свой взгляд на те или иные вещи - это его право. Мы не можем его осуждать, диктовать ему что-то, давать советы. Гасперини принимает решения", - сказал Шпинев.Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата Италии Миранчук поучаствовал в пяти матчах и не отличился результативными действиями.Источник: Чемпионат