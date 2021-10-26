Ранее в СМИ появилась информация, что "Сассуоло" планирует взять полузащитника в аренду, а главный тренер команды Алессио Дионизи высоко оценивает потенциал Миранчука.
"Впервые об этом слышу. Мы следим за многими качественным игроками, но информация по Миранчуку - обыкновенный слух, потому что вопрос об аренде игроков еще не рассматривался. Но кто знает, какая ситуация будет зимой. Мы всегда заинтересованы в хороших игроках", - приводит слова Росси Sport24.
В текущем сезоне Алексей Миранчук провел 7 матчей во всех турнирах (203 минуты) за итальянский клуб, на его счету одна голевая передача. В общей сложности за "Аталанту" он сыграл в 38 матчах, забил 7 голов и отдал 3 результативных передачи. Контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 13,5 млн евро.
"Аталанта" занимает 5-е место в таблице Серии А, набрав в 9 матчах 15 очков.
Источник: Миранчук зимой может перейти в "Сассуоло"
В "Сассуоло" отреагировали на информацию об интересе к Миранчуку
Спортивный директор "Сассуоло" Джованни Росси прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука в состав "нероверди".
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