Семин отреагировал на первый гол Миранчука в сезоне за "Аталанту"

Российский тренер Юрий Семин, работавший с полузащитником Алексеем Миранчуком в "Локомотиве", отреагировал на его гол в составе "Аталанты" в ворота "Вероны" в 17-м туре Серии А.

Фото: ТАСС





"Поздравляю Лешу с забитым голом, он молодец. Думаю, он дал основания Гасперини поставить его в стартовый состав по своей работе на тренировках. Это самое главное. Но не надо сейчас ни в коем случае его перехваливать, бить в фанфары, это нормальная рабочая ситуация", - приводит слова Семина



Полузащитник Алексей Миранчук в текущем сезоне провел 8 матчей за "Аталанту" в Серии А, а также 2 игры в рамках группового этапа Лиги чемпионов. На счету россиянина 1 забитый гол и 1 результативная передача.



Миранчук забил за "Аталанту" впервые с мая, прервав свою 13-матчевую безголевую серию (видео) Миранчук вышел в стартовом составе "Аталанты" впервые с сентября. Россиянин отличился на 37-й минуте игры, сделав счет 1:1. Бергамаски одержали волевую победу над "Вероной" (2:1), а Миранчук был заменен на 78-й минуте."Поздравляю Лешу с забитым голом, он молодец. Думаю, он дал основания Гасперини поставить его в стартовый состав по своей работе на тренировках. Это самое главное. Но не надо сейчас ни в коем случае его перехваливать, бить в фанфары, это нормальная рабочая ситуация", - приводит слова Семина Sport24 Полузащитник Алексей Миранчук в текущем сезоне провел 8 матчей за "Аталанту" в Серии А, а также 2 игры в рамках группового этапа Лиги чемпионов. На счету россиянина 1 забитый гол и 1 результативная передача.