"Про слухи мне сказать нечего", - приводит слова Шпинева РИА Новости.
Ранее в "Аталанте" заявили, что получили три предложения по Миранчуку, в том числе и от "Дженоа". В клубе отметили, что окончательного решения о трансфере Миранчука еще не принято.
Полузащитник Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" в 2020 году. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 14 матчей во всех турнирах, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи.
В "Аталанте" сообщили, что клуб получил три предложения по Миранчуку
Агент Миранчука прокомментировал информацию о переходе игрока в "Дженоа"
Вадим Шпинев, агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, назвал слухами информацию о переходе россиянина в "Дженоа".