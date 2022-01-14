Ранее сообщалось, что стороны согласовали переход 26-летнего футболиста, однако "Аталанта" пока не дает добро на заключение сделки, так как испытывает проблемы с составом.
"Дженоа" одна из трех команд, которая сделала предложение по Миранчуку. Речь идет об аренде. Мы еще не приняли окончательного решения", - приводит слова Сартори Чемпионат.
Полузащитник Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" в 2020 году. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 14 матчей во всех турнирах, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи. Контракт Миранчука с бергамасками рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 11 млн евро.
Источник: "Аталанта" и "Дженоа" согласовали переход Миранчука
В "Аталанте" сообщили, что клуб получил три предложения по Миранчуку
Спортивный директор "Аталанты" Джованни Сартори прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Алексея Миранчука в "Дженоа".
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