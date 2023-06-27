24-летний аргентинец играл в аренде в итальянской "Вероне", сохранившей прописку в Серии А.
– "Верона" намерена сохранить Гайча в команде. Игрок тоже хочет остаться. Мы все еще ждем, что клуб будет двигаться дальше, – приводит слова агента Sport24.
В завершившемся сезоне Гайч записал на свой счет два гола и еще один раз ассистировал партнеру в шестнадцати играх за "Верону" в чемпионате Италии. Благодаря победе в стыковом матче над "Специей" команде удалось сохранить место в элитном дивизионе итальянского футбола. Контракт Гайча с российским ЦСКА рассчитан до конца календарного 2025 года.
Агент нападающего ЦСКА Гайча: "Верона" намерена сохранить Адольфо в команде. Игрок тоже хочет остаться
Пабло Каро, представляющий интересы форварда ЦСКА Адольфо Гайча, оценил шансы своего клиента остаться в "Вероне".
Фото: ФК "Верона"