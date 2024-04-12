Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сочи
14:00
СпартакНе начат
Ахмат
16:30
БалтикаНе начат
Краснодар
17:00
ЗенитНе начат
Локомотив
19:30
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
4 - 1 4 1
АланияЗавершен
Волгарь
16:00
ТюменьНе начат
Черноморец
16:00
АкронНе начат
Химки
17:00
ШинникНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
14:30
ТоттенхэмНе начат
Манчестер Сити
17:00
Лутон ТаунНе начат
Брентфорд
17:00
Шеффилд ЮнайтедНе начат
Бёрнли
17:00
БрайтонНе начат
Ноттингем Форест
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Борнмут
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетико
15:00
ЖиронаНе начат
Райо Вальекано
17:15
ХетафеНе начат
Мальорка
19:30
Реал МадридНе начат
Кадис
22:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
16:00
ЭмполиНе начат
Торино
19:00
ЮвентусНе начат
Болонья
21:45
МонцаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия М
16:30
Боруссия ДНе начат
Бавария
16:30
КёльнНе начат
Бохум
16:30
ХайденхаймНе начат
РБ Лейпциг
16:30
ВольфсбургНе начат
Майнц
16:30
ХоффенхаймНе начат
Штутгарт
19:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Страсбург
18:00
РеймсНе начат
Ренн
22:00
ТулузаНе начат

Агент: нужно спрашивать у главного тренера, почему Миранчук вышел на 89-й минуте

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал выход своего клиента на замену в концовке первого матча 1/4 финала Лиги Европы с "Ливерпулем" (3:0).
Фото: Getty Images
"Главному тренеру нужно адресовать вопрос — почему Леша вышел на 89 минуте? За результат отвечает только Гасперини. Все остальное оставим пока что без комментариев", - цитирует агента Metaratings.

Напомним, встреча в рамках четвертьфинала Лиги Европы между английским "Ливерпулем" и "Аталантой" из Италии состоялась в четверг, 11 апреля. Матч на стадионе "Энфилд" завершился победой гостей с разгромным счетом 3:0. Полузащитник сборной России Алексей Миранчук не попал в стартовый состав итальянцев и вышел на замену за минуту до конца основного времени игры.

Ответный поединок пройдет в Бергамо 18 апреля.

Алексей Миранчук Аталанта Ливерпуль Лига Европы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится