"Главному тренеру нужно адресовать вопрос — почему Леша вышел на 89 минуте? За результат отвечает только Гасперини. Все остальное оставим пока что без комментариев", - цитирует агента Metaratings.
Напомним, встреча в рамках четвертьфинала Лиги Европы между английским "Ливерпулем" и "Аталантой" из Италии состоялась в четверг, 11 апреля. Матч на стадионе "Энфилд" завершился победой гостей с разгромным счетом 3:0. Полузащитник сборной России Алексей Миранчук не попал в стартовый состав итальянцев и вышел на замену за минуту до конца основного времени игры.
Ответный поединок пройдет в Бергамо 18 апреля.
Агент: нужно спрашивать у главного тренера, почему Миранчук вышел на 89-й минуте
Агент российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал выход своего клиента на замену в концовке первого матча 1/4 финала Лиги Европы с "Ливерпулем" (3:0).
Фото: Getty Images