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Фанаты киевского "Динамо" выбежали на дорожки перед сектором "Аякса". Стюарда ударили стулом (видео)

Фанаты киевского "Динамо" выбежали на дорожки перед сектором "Аякса". Стюарда ударили стулом (видео)

На матче отборочного плей-офф Лиги чемпионов между "Динамо" Киев и "Аяксом" На Украине (0:0) произошли беспорядки, спровоцированные местными фанатами.

Организация фанатов "Динамо", зовущая себя "Родичи", перед началом игры покинула свои места и побежала в сторону сектора голландских болельщиков.

Чтобы предотвратить массовую драку, вмешались стюарды. На видео попал момент, как один из болельщиков ударил стулом стюарда.

фото: sputnik TR
Теги: Динамо Киев Аякс
Сегодня, 09:23
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(0)
№16 Написал: Дмитрий Греков (Сегодня, 11:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
удалить с всеобщего просмотра это видео
Russfootball вы че там по херели дебилоиды такие же как и эти нацики хохольские(((
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№15 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:00) #
  • +1
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online

Цээвропа во всей красе. С подливом

В костре протуберанцы
На речке дикий клев
Eбyт хохлов голландцы
Eбyт они хохлов

Из-за обилия санкций
Вокруг нас будто ров
Eбyт хохлов голландцы
Eбyт они хохлов

"Фиксируй четче шканцы"
Говаривал нам Лёв
Eбyт хохлов голландцы
Eбyт они хохлов

Потеряны все шансы
У укров - дикий рев
Eбyт хохлов голландцы
И выeбли хохлов
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№14 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 11:00) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
стадо бандерлогов

Цитата: Клим Климов
Они революцию достоинства с анархией перепутали!!


они даже не знают, что такое достоинство
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№13 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:52) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Насмотрелись на бомжацкого гуливера.
Решили повторить успех.
Да и цвета те же мразотные.
Сине бело голубые. confused
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№12 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 10:51) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Це Европа!
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
№11 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 10:30) #
  • 0
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sumzzz
Интересные у них жесты...УЕФА в упор не видит нацистских признаков???

Обман зрения, присмотрись. Сначала тоже не понял прикола)
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
№10 Написал: Сыч Вологда (Сегодня, 10:28) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Наверное болельщики Аякса кричали: "Да здравствует, Путин!"
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
№9 Написал: пушкин спб (Сегодня, 10:26) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: лысый
Реакция УЕФА надеюсь последует адекватная, ведь не в первый раз подобное происходит

Да вопрос поставлен правильно.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№8 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 10:26) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Рубин»
Интересные у них жесты...УЕФА в упор не видит нацистских признаков???


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№7 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 10:16) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Sesk,
Тоесть это нормально?

для цэ эвропы? Да!


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№6 Написал: VitL Белгород (Сегодня, 10:13) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
у нас подобное почти в ноль убрали. Сумели же!
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№5 Написал: лысый Москва (Сегодня, 10:00) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Реакция УЕФА надеюсь последует адекватная, ведь не в первый раз подобное происходит
Регистрация: 26.05.2007 [жалоба]
№4 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 09:51) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Стадо


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 09:49) #
  • +1
  •  (3)

Sesk,
Тоесть это нормально?
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№2 Написал: Клим Климов (Сегодня, 09:46) #
  • +3
  •  (5)

Они революцию достоинства с анархией перепутали!!
Регистрация: 1.07.2017 [жалоба]
№1 Написал: Sesk (Сегодня, 09:29) #
  • -4
  •  (10)

Подумаешь, стулом. Ведь не зарезали.
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
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