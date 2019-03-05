«Аякс» – идеал и надежда футбола. За эту команду невозможно не болеть

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|...
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Аякс
|32
|80
|2
|ПСВ Эйдховен
|32
|80
|3
|Фейеноорд
|32
|62
|4
|АЗ Алкмаар
|32
|55
|5
|Утрехт
|32
|50
|6
|Хераклес
|32
|48
|...
|18
|НАК Бреда
|32
|22
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«Аякс» – идеал и надежда футбола. За эту команду невозможно не болеть
Футбол убивают две вещи: скупающие всё и вся «денежные мешки» и прагматизм, игра от обороны как лучший способ добиться результата. Голландцы с успехом посылают обе проблемы нашего любимого спорта подальше.
Фото: twitter.com/UEFAcom_ru
Деньги – не главное
Владельцы «Ман Сити» и «ПСЖ» уже много лет вваливают колоссальные деньжищи в свои проекты, но на двоих лишь однажды смогли добиться того, что удалось в этом сезоне «Аяксу». И то в том полуфинале англичане даже не забили «Реалу», голландцы же уже выиграли первую встречу.
Не нравятся арабские клубы без истории? Ну возьмите «Юнайтед» после ухода Фергюсона: все эти годы клуб забрасывает клубы и футболистов деньгами, но в четвёрку сильнейших не может попасть даже в Англии, не говоря уж о Европе.
Забросают летом и «Аякс», уже начала это делать «Барселона». Как и «Монако» после того великого сезона, амстердамцев ожидаем сверхприбыльное лето, после которого надо будет строить новую команду. И пройдёт много циклов такого строительства, прежде чем в «Аяксе» соберётся команда, сопоставимая с этой.
Сойтись должно всё: идеальный выбор тренеров (включая юношеские и детские команды), выдающееся поколение в академии, точнейшие селекционные решения (Тадич к 30 годам ничего не показал в Англии, ну совсем не формат), ведь забирать лучшее «Аякс» может только в пределах голландского рынка, в отличие от соперников по Лиге чемпионов. Так что глобально лучших «Аякс» не берёт, а делает.
Неслучайно фразу «Я никогда не видел, чтобы мешок с деньгами забивал голы» произнёс именно Йохан Кройф, а повторил её 2 года назад перед финалом Лиги Европы с «МЮ» Маттейс де Лигт. Да, тогда этому пареньку, а теперь глыбе и капитану, было всего 17.
Мазрауи, Блинд (на его продаже в «МЮ» клуб ещё и заработал), Велтман, автор гола в Лондоне ван де Бек также являются воспитанниками клуба, купленного за 400 тысяч евро у «Виллем II» Френки де Йонга с оговорками тоже можно к ним причислить. На остальных героев «Аякс» тратил не более 10 миллионов евро, суммарно состав на полуфинал обошёлся в 50-60 миллионов евро, которые легко отбиваются одной продажей де Йонга.
Хотя ещё год назад фанаты останавливали автобус с командой и требовали отставки Эдвина ван дер Сара за развал команды. Теперь он – лучший менеджер сезона и голландского футбола за пару десятков лет.
Главное – не бояться
Имея талантливейших игроков, сборная Франции весь чемпионат мира старалась играть по сопернику и выиграла турнир. Если не смотреть на Месси, то в игре «Барселоны» давно не найти никакого волшебства и романтики. Футбол действительно бывает разный, хорош во всех его проявлениях, но совершенно точно понятно, чего хотят зрители.
Тренеры российских команд часто признают, что игра вряд ли понравилась болельщикам, но самым главным было добиться результата, взять три очка. «Аякс» показывает, что, не задвигая саму игру на второй план, стабильно добиваться потрясающего результата тоже ой как возможно.
Этой команде абсолютно всё равно, кто ей противостоит и где проходит встреча. Да, второй тайм в Лондоне получился довольно прагматичным, но в первом «Аякс» снова удивлял своим доминированием, которое уже точно не спишешь на фактор неожиданности. Почеттино прекрасно изучил соперника – и всё равно ничего не смог сделать.
Нет, футбол всё равно движется в правильном направлении: Франция выиграла чемпионат мира, но скучный и трусливый Моуринью оказался явно лишним в нынешней АПЛ, Симеоне унизил сам себя, выставив в Турине никчёмный автобус. Однако даже Пеп Гвардиола в Лиге чемпионов согрешил, предав свои принципы и извратив игру, которую он поставил команде.
«Аякс» показал всему миру, в том числе и Пепу, что красивый атакующий футбол дома и в гостях, против «Витесса» и «Ювентуса», «Реала» и «Тоттенхэма» никак не уменьшает твои шансы на победу. Гвардиола испугался играть как обычно в Лондоне и теперь довольствуется чемпионским титулом. «Аякс» же добыл себе преимущество и, надеюсь, постарается дома сыграть так, чтобы не зависеть от решения VAR на 93-й минуте.
Случиться может всякое, но главное, чтобы команда, влюбившая в себя весь мир своим неповторимым стилем и смелостью, не разбила нам сердце какой-то нелепой попыткой поставить автобус. Сила «Аякса» в другом, и она уже вышибла из турнира две великие команды. Так что бояться «Тоттенхэма» точно не стоит.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: твиттер УЕФА, AP
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