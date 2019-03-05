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Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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«Аякс» – идеал и надежда футбола. За эту команду невозможно не болеть

Футбол убивают две вещи: скупающие всё и вся «денежные мешки» и прагматизм, игра от обороны как лучший способ добиться результата. Голландцы с успехом посылают обе проблемы нашего любимого спорта подальше.

Фото: twitter.com/UEFAcom_ru

Деньги – не главное


Владельцы «Ман Сити» и «ПСЖ» уже много лет вваливают колоссальные деньжищи в свои проекты, но на двоих лишь однажды смогли добиться того, что удалось в этом сезоне «Аяксу». И то в том полуфинале англичане даже не забили «Реалу», голландцы же уже выиграли первую встречу.

Не нравятся арабские клубы без истории? Ну возьмите «Юнайтед» после ухода Фергюсона: все эти годы клуб забрасывает клубы и футболистов деньгами, но в четвёрку сильнейших не может попасть даже в Англии, не говоря уж о Европе.

Забросают летом и «Аякс», уже начала это делать «Барселона». Как и «Монако» после того великого сезона, амстердамцев ожидаем сверхприбыльное лето, после которого надо будет строить новую команду. И пройдёт много циклов такого строительства, прежде чем в «Аяксе» соберётся команда, сопоставимая с этой.

Сойтись должно всё: идеальный выбор тренеров (включая юношеские и детские команды), выдающееся поколение в академии, точнейшие селекционные решения (Тадич к 30 годам ничего не показал в Англии, ну совсем не формат), ведь забирать лучшее «Аякс» может только в пределах голландского рынка, в отличие от соперников по Лиге чемпионов. Так что глобально лучших «Аякс» не берёт, а делает.



Неслучайно фразу «Я никогда не видел, чтобы мешок с деньгами забивал голы» произнёс именно Йохан Кройф, а повторил её 2 года назад перед финалом Лиги Европы с «МЮ» Маттейс де Лигт. Да, тогда этому пареньку, а теперь глыбе и капитану, было всего 17.

Мазрауи, Блинд (на его продаже в «МЮ» клуб ещё и заработал), Велтман, автор гола в Лондоне ван де Бек также являются воспитанниками клуба, купленного за 400 тысяч евро у «Виллем II» Френки де Йонга с оговорками тоже можно к ним причислить. На остальных героев «Аякс» тратил не более 10 миллионов евро, суммарно состав на полуфинал обошёлся в 50-60 миллионов евро, которые легко отбиваются одной продажей де Йонга.

Хотя ещё год назад фанаты останавливали автобус с командой и требовали отставки Эдвина ван дер Сара за развал команды. Теперь он – лучший менеджер сезона и голландского футбола за пару десятков лет.

Главное – не бояться


Имея талантливейших игроков, сборная Франции весь чемпионат мира старалась играть по сопернику и выиграла турнир. Если не смотреть на Месси, то в игре «Барселоны» давно не найти никакого волшебства и романтики. Футбол действительно бывает разный, хорош во всех его проявлениях, но совершенно точно понятно, чего хотят зрители.

Тренеры российских команд часто признают, что игра вряд ли понравилась болельщикам, но самым главным было добиться результата, взять три очка. «Аякс» показывает, что, не задвигая саму игру на второй план, стабильно добиваться потрясающего результата тоже ой как возможно.



Этой команде абсолютно всё равно, кто ей противостоит и где проходит встреча. Да, второй тайм в Лондоне получился довольно прагматичным, но в первом «Аякс» снова удивлял своим доминированием, которое уже точно не спишешь на фактор неожиданности. Почеттино прекрасно изучил соперника – и всё равно ничего не смог сделать.

Нет, футбол всё равно движется в правильном направлении: Франция выиграла чемпионат мира, но скучный и трусливый Моуринью оказался явно лишним в нынешней АПЛ, Симеоне унизил сам себя, выставив в Турине никчёмный автобус. Однако даже Пеп Гвардиола в Лиге чемпионов согрешил, предав свои принципы и извратив игру, которую он поставил команде.

«Аякс» показал всему миру, в том числе и Пепу, что красивый атакующий футбол дома и в гостях, против «Витесса» и «Ювентуса», «Реала» и «Тоттенхэма» никак не уменьшает твои шансы на победу. Гвардиола испугался играть как обычно в Лондоне и теперь довольствуется чемпионским титулом. «Аякс» же добыл себе преимущество и, надеюсь, постарается дома сыграть так, чтобы не зависеть от решения VAR на 93-й минуте.

Случиться может всякое, но главное, чтобы команда, влюбившая в себя весь мир своим неповторимым стилем и смелостью, не разбила нам сердце какой-то нелепой попыткой поставить автобус. Сила «Аякса» в другом, и она уже вышибла из турнира две великие команды. Так что бояться «Тоттенхэма» точно не стоит.

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: твиттер УЕФА, AP
Теги: Аякс Тоттенхэм Ван дер Сар де Лигт де Йонг
Сегодня, 07:55
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