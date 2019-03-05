Лига Чемпионов стала ещё остросюжетнее. Интрига есть, даже когда её совсем не видно

Непредсказуемость результата вышла на новый уровень. И «Ливерпуль» с «Барселоной» разыграли вчера ещё одну бомбу турнира. О тех матчах, которые сводят весь мир с умаНынешняя эпоха великих камбэков была открыта каталонцами. Это был первый случай в истории ЛЧ, когда команда отыгрывалась с 0:4. В Париже инертную «Барселону» растоптали и уничтожили, после чего в прессе даже писали, что впереди восхождение звёздного «ПСЖ», которому нынешняя «Барса» не совсем и противник.Но была ещё ответная игра, на которую французы вышли трусливо, играя на удержание. Испанская команда забила три, но пропустила, что делало возвращение «блауграны» делом совсем немыслимым. Но включился Неймар, сделавший дубль за пару минут, а потом контрольным ударом отметился Серхи Роберто.Уже в следующем раунде «Барселона» бесславно уступила «Ювентусу» и турнир покинула, но 1/8 с «ПСЖ» вошла в историю. Пусть и решающий мяч «сине-гранатовых» и слегка попахивал судейским скандалом...Именно для «Барселоны» последние несколько лет в Европе получаются самыми огненными. Они спасались в паре с «ПСЖ», но влетали «Роме», когда все расклады говорили в их пользу. Плюс ещё был «Ливерпуль» - но разговор о нём ещё впереди.Дома каталонцы уверенно размотали представителей Серии А. «Барса» победила 4:1 – после двух голов Пике и Суареса игроки «Ромы» добавили ещё пару в свои ворота. Можно было радоваться только из-за одного мяча на чужом поле, но тогда казалось, что это ничем «Роме» не поможет.Помогло. В Италии всё перевернулось. Месси с потерянным видом бродил в центре поля, как он почти всегда и делает, когда матч не складывается, а «Рома» доминировала, хотя без везения в паре не обошлось. Форвард Джеко открыл счет уже на 6-й минуте. А во втором тайме Де Росси (оформил в свои, когда играли на выезде) забил с пенальти, а Манолас (и он тоже) сделал счёт победным на 82-й.Манчестер только начинал сходить с ума по Сульшеру. Он пришёл после чванливого Моуриньо, который явно потерял контроль и бесил всех вокруг, и сразу в чемпионате пошли успехи. А ещё норвежец оказался просто классным парнем – простым, добродушным и приветливым.Но в успех против «ПСЖ» верили сдержанно. А после первой игры – уже не особо надеялись. Французы мощно прошлись по манкунианцам на чужом поле. Ди Мария так и вовсе издевался над командой, которой не пригодился. Но и это были не все проблемы – «Юнайтед» потерял массу игроков: Хуан Мата, Антони Марсьяль, Антонио Валенсия, Неманья Матич, Андер Эррера, Алексис Санчес, Джесси Лингард и Маттео Дармиан оказались травмированы, а главная звезда Погба схлопотал удаление в первой встрече. Пришлось выпускать в основном составе дебютантов.Удивительно, но это сработало. Конечно, «ПСЖ» слегка пижонил и не выкладывался на полную весь матч, но давление на молодых «манков» было очень серьёзным. Они проигрывали 1:2 до последних минут, но потом получили в подарок пенальти – и воспользовались возможностью пробиться в следующий раунд.Увы, но Буффон снова оказался в пролёте. А Неймар с потерянным лицом на несколько дней стал главным футбольным мемом.Вот на это совершенно точно не рассчитывал никто. «Реал» взял три Лиги Чемпионов подряд и убедил нас в том, что даже в самой плохой форме «сливочные» каким-то образом делают результат. Либо подведёт вратарь соперника, либо выгодно свистнет судья, либо просто пронесёт.На этот раз – не пронесло. На выезде «Реал» победил, при этом забил спорный мяч (на самом деле, он был справедлив), а Рамосу хватило циничности схватить жёлтую, чтобы обнулиться перед четвертьфиналом. Наивный защитник думал, что «Реал» спокойно туда пробьётся.Но «Аякс» уничтожил «Реал» на чужом поле, причём сделал это со вкусом. Чего стоит один гол Шёне, приговоривший Королевский клуб.Сейчас голландцы продолжают бороться за попадание в финал. И шансы у них, кстати, совсем неплохие – после первой игре против «Тоттенхэма» «аяксиды» ведут 1:0.На этот раз сработала магия Роналду. В Испании итальянцы получили двушку от «матрасников», и насчёт продолжения борьбы за трофей многие болельщики серьёзно сомневались. Тем более, удачно подходили аргументы против бессменного чемпиона Италии (которые, кстати, всё равно всплыли после вылета от «Аякса») – зона комфорта во внутреннем чемпионате и устаревший тактический план.Но против домашнего «Атлетико» это сработало. Показывающий неприличные жесты Симеоне на этот раз был вынужден вести себя скромно: Криш оформил хет-трик и вынес своих оппонентов, с которыми бодался ещё в бытность игроком «Реала».Получается, наши главные герои – Роналду и Месси – подарили в этом розыгрыше Лиги Чемпионов только по одному выдающемуся матчу. Теперь ни того, ни другого в турнире уже нет.Этот камбэк должен был состояться, но его отменил VAR. На новом домашнем стадионе «шпоры» минимально победили, но ехали на территорию «Сити» настороженно – все понимали, что может устроить машина Пепа, бьющая второй сезон подряд рекорды АПЛ.Команды устроили бешеную перестрелку на старте матча – к 21-й минуте счёт был 3:2 в пользу Манчестера. Такое положение дел устраивало Лондон. Агуэро уже во втором тайме забил мяч, который выводил «горожан» вперёд, но их планы испортил Льоренте.На последних минутах Стрелинг забил гол, который погрузил стадион в экстаз. Но кто же мог знать, что в дело вступит VAR? Пока защитник «шпор» лежали на газоне, арбитр дал понять, что взятие ворот не засчитано – и это означало, что «Тоттенхэм» таки пропихнулся в полуфинал.Список блестящих камбэков за последнее время пополнился ещё одним. Самое крутое, что команда Клоппа сделала это на такой поздней стадии, ведь обычно чудеса случались в 1/8 или 1/4.Браво, «Ливерпуль»!