Провалы «Спартака» в квалификации еврокубков - диагноз. Сможет ли не наступить на эти грабли Кононов?

За последние десять лет «красно-белые» только один раз преодолевали отборочные стадии. А сегодня обновленный «Спартак» ждёт матч против «Туна».
«Динамо» Киев, квалификация ЛЧ-2008/09
11 лет назад российские и украинские клубы ещё не разводили, так что у возрастных болельщиков была возможность на 180 минут вернуться во времена молодости и вновь увидеть великое противостояние.
Юрий Сёмин, который тогда рулил в «Динамо», не оставил Черчесову ни единого шанса. Первый матч играли в «Лужниках». Соседушки размазали «красно-белых» 4:1 – по дублю оформили Бангура и Милевский. При этом счёт открыли хозяева и вообще поначалу выглядели лучше: отличился со стороны россиян легенда Баженов.
На ответную игру москвичи поехали уже с другим тренером. Федун позора не снёс (знал бы он, сколько ещё ему предстоит вытерпеть...) и выгнал будущего наставника сборной России на следующий день после унизительного поражения.
В гостях «Спартак» получил с ровном таким же счётом. 2:8 по итогам двух матчей. Такое себе повторение советской классики от Народной команды и очередная очная победа украинского футбола над нашим. Настраиваются они что ли по-особенному?
«Легия», квалификация Лиги Европы-2011/12
И здесь след Черчесова – именно с этой командой через несколько лет он выиграет польский чемпионат и возьмёт их кубок. Но к «Спартаку» он тогда уже не имел отношения. «Красно-белых» вёл в бой харизматичный Карпин, который, несмотря на весь свой европейский опыт, дважды жёстко влетал на квалификационных матчах Лиги Европы.
Сначала играли в гостях и получилось удобоваримо. Загрузили друг другу по два гола. Результативная ничья казалась подходящей закваской перед ответной встречей.
Дома «Спартак» повёл 2:0 и вообще чувствовал себя комфортно, но потом что-то пошло не так... «Легия» каким-то чудом сравняла, а потом, уже в компенсированное время Януш Гол (какое-то время играл в погибнувшем «Амкаре») оформил победный мяч.
Кстати, в той игре забивал и Рыбус, выступающий сейчас за московский «Локомотив».
В защиту «Спартака» можно было только сказать, что не везло игрокам, как не везёт утопленникам, умудрившимся захл***ься в собственной ванне. На Кирилле Комбарове не поставили чистый пенальти, а сам он не смог забить в пустые ворота.
«Санкт-Галлен», квалификация Лиги Европы-2013/14
Второй провал Карпина. На выезде против скромных швейцарцев сыграли вничью, а дома снова повели в счёте (на первой минуте забил Озбилиз). Играли тогда «спартаковцы» на «Арене Химки».
И снова начался какой-то кошмар. «Санкт-Галлен» сравнял, похоже, из офсайда. Макеев просто бросил оппонента при подаче с фланга и свинтил в сторону – счёт стал 1:2. Потом была роскошная игра по сопернику от Паршивлюка – от него в том эпизоде оторвался бы даже Василий Уткин.
Во втором тайме команды обменялись голами – и на этом закончили. Карпин после матча сыпал пепел на светлую шевелюру:
- Для такого клуба, как «Спартак», - это позор. Нам всем стыдно, начиная с меня и заканчивая футболистами. Задача на сезон остается прежней — завоевать трофей.
Но Валерий Георгиевич даже не закончил сезон во главе команды. Весной Федун обозвал его перед прессой сбитым лётчиком и отправил в отставку.
АЕК, квалификация Лиги Европы-2016/17
Снова была результативная ничья в гостях. Причём из-за неё не хотелось особенно ругаться, потому что играли в тяжёлых условиях – на Кипре в августе стояла жара.
Но дома что-то пошло не так. Аленичев ударно стартовал в лиге, уничтожив дома «Арсенал» 4:0, а тут «Спартак» застопорился и не знал, что ему делать, когда не получается. Голов не было. Моментов - почти так же. И в какой-то момент стало понятно, что «красно-белые» начинают удерживать домашние нули в игре против скромных киприотов.
Такое безнаказанным почти никогда не остаётся. А тут ещё был и мощный катализатор - защитники «Спартака». Почему-то никто не держал Тричковски, который на последних минутах встречи просунул мяч под рукой Реброву.
Это был позор, в чём признался после игры Аленичев. Нынешний наставник «Спартака», кстати, таких формулировок не любит – и старательно их избегает.
Что было дальше вы знаете сами. Каррера возглавил «Спартак» и привёл его к чемпионству.
ПАОК, квалификация Лиги чемпионов-2018/19
Почти по классике – начал «Спартак» отлично. На выезде к 17-й минуте «красно-белые» вели 2:0. Но потом снова пошёл разброд – нелепые действия защитников и ошибка Максименко. Перед ответной игрой москвичи проигрывали 2:3.
А дома Адриано схлопотал красную карточку ещё в первом тайме. «Спартак» мучился, сучил ногами, но не было даже опасных моментов. Команды закончили 0:0 – «Спартаку» оставалось довольствоваться Лигой Европы.
Раз уже мы приводили цитаты - приведём комментарий Глушакова по поводу этого матча:
- Ну чё, ##### [блин], вчера ##### [нафиг] сыграли в ##### [фигню], вату покатали. Тренер ##### [дурак] ##### [нафиг], заруба ###### [пипец] такая ##### [нафиг] там походу у тренера, - делился бывший капитан «Спартака» в личных беседах.
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И теперь положение «красно-белых» не самое простое.
Разговоры про класс «Туна» лучше отложить. Скромный статус противника никогда не мешал «Спартаку» сливать те матчи, в которых он без всяких оговорок должен был побеждать.
При этом «Спартак» серьёзно обновился на протяжении последней недели. Это совсем другая команда, которая ещё не едет: Кононову остаётся её дособрать.
И противостояние пройдёт не только на фоне неудач «Спартака» в чемпионате, но и с бэкграундом провальных выступлений других российских клубов в еврокубках. «Арсенал» был размотан «Нефтчи», второй по стоимости состава в лиге «Краснодар» вчера так и не показал, за счёт чего он собирается пробиваться в групповой этап Лиги чемпионов.
Может, хотя бы «Тун» пройдём?
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