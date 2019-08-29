Кононова теперь нужно уволить?

Да, вон! Нет





Разрыв Орты. «Спартак» по классике концентрируется на чемпионате

Рикарду Орта при помощи своего брата за 5 минут завершил еврокубковую кампанию «Спартака» – еврокубковую квалификацию оказался не в состоянии пройти ни один из наших клубов.

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