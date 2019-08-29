Разрыв Орты. «Спартак» по классике концентрируется на чемпионате

В расследовании инсайдера «Бизнес-Онлайн» Ивана Карпова о переменах в структуре «Спартака» немало времени уделялось сокращению расходов на подготовку поля: штат агрономов и выделяемые ресурсы сократились, прежние сотрудники уволились или были уволены.
Кажется, «Брага» ощутила последствия этих решений на себе: на 20-й минуте из-за травмы задней поверхности бедра пришлось менять Уилсона, на 39-й по той же причине – Тормену. Неудачно приземлился и вратарь Матеус. У Са Пинту на второй тайм осталась только одна замена.
Казалось, «Спартак» должен извлечь из этого пользу, надавить на озадаченного соперника, на зону, куда только что вышел неразогретый футболист, но получилось как всегда.
«Спартак» не хотел пропустить в первом тайме. Моменты у чужих ворот – эпизодически
Глобального атакующего плана красно-белые до перерыва не явили. Много игры шло через Мирзова, которому традиционно мешала одноногость и ограниченность созидательных качеств. События хозяева не форсировали, старались действовать аккуратно, хотя и умудрились чуть не пропустить в ситуационном большинстве: пока «Брага» готовила замена Уилсона, «Спартак» долго готовил атаку, но напоролся сам.
Два момента команде Кононова создать удалось: за счёт крутого разворота Зобнина и стандарта. Но Понсе забыл, что в штрафной никто не даст делать 2 касания, а Жиго всю боевую обойму расстрелял в дерби.
Ясно, понятно
«Брага» только что сделала вторую вынужденную замену и должна была оказаться несколько сконфуженной этим обстоятельством. Может, «Спартак» действительно решил надавить на зону правого защитника: на том фланге рядом с самой бровкой расположился Гулиев. Но Понсе не смог сохранить мяч, а Аяз не торопился вперёд: здесь (снизу слева) он только начинает движение, Зобнин смещён к мячу, а в опорной зоне дыра.
Шюррле с Бакаевым тоже не считают нужным страховать и помогать, хотя они изначально располагались высоко. Ещенко в одиночку не справляется, а лишь закрывает обзор Максименко. Ну а Александр, который до этого матча проводил потрясающий сезон вместо прыжка для «Пионерской правды» выступил в худших традициях Акинфеева, даже не прыгнув.
Ну а далее «Спартак» откровенно поплыл. Хотя прекрасно понимал, что необходимо спокойно доиграть этот тайм, вроде бы и не пытался нестись вперёд. Но под напором уверенной в себе «Браги» красно-белые занервничали, испугались, рассыпались. Зобнин ошибся в передаче, Гулиев пролетел мимо соперника, Ещенко поднялся слишком высоко и не вернулся, от Жиго мячи сегодня летели не туда, куда надо.
«Но теперь всё бесполезно…»
Роман Широков в студии не сглаживал углы и чётко дал понять, что с интригой в этой паре покончено. Вряд ли можно было представить, что обескураженный «Спартак» за тайм создаст у ворот «Браги» 4 момента, не говоря о 4 голах.
Потому мазать из идеальной ударной позиции в начале второго тайма Шюррле было категорически противопоказано – другого шанса вернуться в игру у «Спартака» могло не возникнуть и не возникло. Тут и Тиль с Промесом вряд ли бы помогли, не говоря о Бакаеве-младшем и Джано Ананидзе.
Кононов – вон? Да погодите вы…
Евгений Кафельников, например, перед матчем заявил, что если Кононов не справится с «Брагой», пусть валит подальше.
На самом деле ничего удивительного, страшного и позорного в поражении «Спартака» нет.
«Брагу» не надо сравнивать с АЕКом или «Санкт-Галленом». Португальцы – наши главные конкуренты в таблице еврокубковых коэффциентов, а «Брага» – крепкая португальская команда. Не для болельщиков, у которых неискоренимы амбиции великого клуба, который должен всех уничтожать, а для адекватных людей (например тех, кто составляет букмекерские линии) именно «Брага» являлась фаворитом противостояния и подтвердила свой статус. Это обученная, квалифицированная, разнообразная команда, которая ничем не слабее перестроечного «Спартака».
Так что в самом вылете ничего позорного нет. А вот то, каким образом он случился, удручает и заставляет стыдиться - безвольно, без шансов.
Минус даст плюс?
Меня, как нейтрального (среди ведущих клубов РПЛ) болельщика российского футбола очень бесит подход «сольём Лигу Европы – сконцентрируемся на чемпионате». Мне от чемпионства «Спартака» не будет ни тепло ни холодно, а вот от его еврокубкового поражения стыдно и неприятно.
Однако у «Спартака» есть огромная армия болельщиков, которая с радостью обменяет несколько баллов в коэффициент России на успешное выступление любимого клуба в РПЛ. И пока соседи по таблице «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА проведут осень в плотном графике, «Спартак» с Тилем и, возможно, Кралом, сможет штамповать очки в спокойном графике.
На основе сегодняшнего матча не надо думать, что «Спартак» неспособен на это. Он нарвался на крепкую европейскую команду, которых у нас в чемпионате, возможно, и нет. С ЦСКА уже справились, «Краснодар» в печальном состоянии, «Зенит» против «Уфы» и «Ахмата» тоже не впечатлял, «Локомотив» всегда рад ничьей с конкурентом, а «Ростов» проиграет «Уфе», как только окажется близко к вершине.
Так что для «Спартака» в этом сезоне всё ещё возможно – сейчас не время для истерик, отрубленных голов и разрушений, ведь после летней перестройки ничего толком ещё не построено.
Лига Европы
Плей-офф
Матч 1 - 0:1
Плей-офф
Матч 1 - 0:1
"Спартак" - "Брага" - 1:2
Голы: З. Бакаев, 89 - Рикарду Орта, 42, 45+3.
Голы: З. Бакаев, 89 - Рикарду Орта, 42, 45+3.
"Спартак": Максименко, Жиго, Джикия, Айртон, Ещенко, Шюррле, Зобнин (Умяров, 75), Гулиев, Мирзов (С. Бакаев, 46), З. Бакаев, Понсе (Джано, 63).
"Брага": Матеус, Витор Тормена (Кунья, 39), Бруно Виана, Жоау Пальинья, Рикарду Эсгаю, Нуну Секейр, Андре Орта, Жоау Новайш (Франсержио, 75), Уилсон Эдуарду (Галено, 24), Рикарду Орта, Паулинью.
Предупреждения: Жоау Пальинья, 15, Рикарду Орта, 32, Рикарду Эсгаю, 46, Жиго, 68.