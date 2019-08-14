«Краснодар» сотворил чудо, но мы этого не видели. За жадность португальцев наказали не только на поле

Вчера произошло уникальное. «Краснодар», в который мало кто верил после домашнего поражения, вынес «Порту» из Лиги чемпионов. «Драконы» пропускали её в последний раз почти десять лет назад – и это лучшая иллюстрация того, насколько серьёзного соперника опрокинула российская команда.
Но тем, кто всё-таки разобрался, где можно посмотреть игру, пришлось делать это с португальскими комментариями. А основная масса болельщиков осталась вовсе без трансляции. Изначально она планировалась на общедоступном «Матч ТВ», но потом случилось это. При этом прямо перед игрой!
Всё это выглядело, как плохая шутка. Но по «Матч ТВ» показывали встречу «Аякс» - ПАОК, а на «Матч Премьер» шла первая игра между «Краснодаром» и «Порту». Да и лицо Александра Мостового – нарочно так не изумишься.
Официального комментария от «Матча» пришлось подождать. Зато почти сразу ответил комментатор Константин Генич, в комментариях у которого пользователи устроили истерику по поводу отменённой трансляции:
- Насколько я понимаю, это решение «Порту», который встал в позу. Не знаю, по каким причинам. Все это прямо в последний момент. Может, клуб ждал какого-то подтверждения. Согласитесь, [«Матчу»] глупо проводить студию, где есть гости, включение корреспондента с места событий, но никому не сказать, что трансляцию не покажут. Канал тоже прекрасно все понимает, - приводил слова Генича Sports.
Как выяснилось позже, «Порту» действительно «встал в позу». Всё дело в том, что до квалификационного раунда плей-офф права на трансляцию в Лиге чемпионов принадлежат клубам, на территории которых проводится матч. То есть в данном случае они принадлежали португальскому клубу.
По поводу трансляции #ПортуКраснодар. На этом этапе права, как правило, принадлежат клубам и, скорее всего, Порту просто запросил с Матч ТВ нереальных денег. Похожая ситуация была у Зенита в играх с Насьоналом в 2009. Они запросили, помнится 1 миллион евро, вместо 10-15 тысяч.— Илья Геркус (@ilgerkus) August 13, 2019
Логика в этом случае очень проста – денег на данных этапах совсем не много, поэтому УЕФА включается только на следующей стадии.
Так выглядело официальное заявление телеканала:
- ТВ-права на данный матч принадлежат непосредственно клубу «Порту».
Несмотря на согласование всех условий и наличие подписанного договора, за 1,5 часа до игры «Порту» поменял условия и отказался предоставлять доступ к сигналу со стадиона «Драгао».
Также ни один вещатель в Португалии не смог договориться с этим клубом. Вещание проходит исключительно в официальном клубном приложении «Порту», - говорилось в заявлении.
Креативный продюсер «Матч ТВ» Гавриил Гордеев прокомментировал для «СЭ» ситуацию более подробно:
– Я понимал, что анонсировать нужно было сразу – еще за полтора часа, когда было понятно, что есть проблема. Переговоры с «Порту» продолжались все время. Подключились наши коллеги из «Краснодара», но даже их усилия не смогли сгладить ситуацию. Переговоры и сейчас продолжаются, по ходу второго тайма. Мы пытаемся понять, что сподвигло «Порту» поменять условия.
– Как это объясняет «Порту»?
– Никак, просто потребовал немедленно денег. И не только нам, вообще всем вещателям. Хотя в договоре были четко прописаны сроки перевода денег… Как мы узнали, решение поменять условия принял лично президент «Порту». Мы уже договорились об оплате в конце недели, подписали договор, а он затребовал немедленной оплаты, - сказал Гордеев.
Президент «Порту» Жорже Нуну Пинту да Кошта
То есть к переговорам подключался даже «Краснодар», но этого всё равно было мало. Законно смотреть трансляцию можно только в приложении «Порту». Португальский клуб, очевидно, очень хотел продвинуть свой продукт.
Российские болельщики обломили приложению рейтинг, активно «благодаря» президента «Порту» за неадекватное поведение. Вот провалившиеся оценки на Google Play.
А вот в App Store.
Так получается, что за испорченный вечер и непоказанную сенсацию наказали «Порту» всем миром.
«Краснодар» закончил их путь в Лиге чемпионов и лишил жадного соперника почти трети (!!!) годового бюджета – около 44 млн евро.
А российские болельщики не поленились и «помогли» продвинуть приложение, из-за которого португальцы и решили испортить жизнь другим вещателям.
До свидания, «Порту». Приходите ещё.
Извините, но у нас нет лицензии на показ контента для взрослых— Матч ТВ (@MatchTV) August 13, 2019
«Краснодар» в первом тайме уничтожил «Порту» на Драгао и выстоял во втором ?
Desculpe, mas n?o temos licen?a para veicula??o de conte?do para adultos.
Boa sorte, @FCPorto pic.twitter.com/dV4LyMoWuw
К лигочемпионским звёздам! Для "Краснодара" нет ничего невозможного?
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