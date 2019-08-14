«Краснодар» сотворил чудо, но мы этого не видели. За жадность португальцев наказали не только на поле

По поводу трансляции #ПортуКраснодар. На этом этапе права, как правило, принадлежат клубам и, скорее всего, Порту просто запросил с Матч ТВ нереальных денег. Похожая ситуация была у Зенита в играх с Насьоналом в 2009. Они запросили, помнится 1 миллион евро, вместо 10-15 тысяч.