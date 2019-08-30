«Зениту» повезло с жеребьёвкой не больше «Локомотива». В Лиге чемпионов для наших главное – участие

«Зениту» частенько везёт с группами, даже из первой корзины можно получить таких соперников, против которых шансов почти нет, но петербуржцы раз за разом оказываются в ровных квартетах без явных фаворитах и аутсайдерах. Кто-то видит в этом руку «Газпрома», который три сезона спонсировал турнир, в который никак не мог попасть «Зенит».
Сине-бело-голубые уже в 6-й раз попадают в подобную группу, но это не гарантия успеха. И всё-таки раньше «Зенит» позиционировался как топ-клуб с крутым иностранным тренером, дорогостоящими звёздами. Нынешний розыгрыш питерцы начнут без единственной такой звезды.
Последние туры чемпионата России показывают, что петербуржцы не могут смотреть сверху вниз ни на кого из своих соперников. А снизу вверх – не дадут неадекватные журналисты и болельщики, которые вспомнят об амбициях клуба, его финансировании и т.д.
Вот и получается, что с игровой точки зрения у «Зенита» нет преимуществ ни на одним из оппонентов, а ожидания над командой уже нависли. В отличие от «Локо», оправдаться силой соперников уровня финала Лиги чемпионов не получится.
С уровнем португальских грандов мы хорошо знакомы. Успех «Краснодара» может вселять оптимизм, но лишь на первый взгляд: чёрно-зелёные против «Порту» были хороши только в одном тайме, который затащили на недооценке со стороны соперников и диком везении. К тому же, «Бенфика» имеет недобрую традицию обламывать «Зенит», дважды остановив его в 1/8 финала.
«Лион» в прошлом сезоне умудрился взять 4 очка в матчах с «Манчестер Сити». Пожалуй, этого достаточно. Да, «Олимпик» в межсезонье задорого продал ключевых игроков и сменил тренера, но уровень работы с молодёжью в клубе настолько бешеный, что в первых двух турах «Монако» и «Анжер» вынули из своих ворот 9 мячей. Правда, обновлённую команду пока потряхивает: «Монпелье» жирондинцы уступили 0:1. Тем не менее, все мы помним, как наши играют с французами (хотя и недавнее триумфальное противостояние «Лиона» с ЦСКА в Лиге Европы – тоже).
Наконец, «РБ Лейпциг» из 4-й корзины – это огонь, о котором перед жеребьёвкой говорил даже Юрген Клопп. «Быки пускали под откос «Зенит» Роберто Манчини ещё в 2017-м, с тех пор клуб потерял статус второй силы в Германии, но обрёл уникума на тренерской скамейке. В прошлом сезоне 32-летний Юлиан Нагельсманн пошумел в той самой группе с «Лионом», «Сити» и «Шахтёром». Получилось слабо по результату, но очень круто по зрелищности: например, 2:2 и 3:3 с «Олимпиком».
Что ещё играет против «Зенита» – все команды очень быстры, молоды и готовы наказывать петербуржцев за любые зависания в атаке. А с этим есть большие проблемы, что показала даже «Уфа». Если Семак решит выпускать Малкома на фланге в 4-4-2, это будет очень авантюрно.
Что ещё сыграет против «Зенита» – максимальный настрой соперников в каждом матче. Здесь никто не будет недооценивать «Зенит», а любая потеря очков каждому из соперников грозит невыходом из группы. По игровым характеристикам «Зениту» светит именно такая судьба, однако из-за имён соперников команда и тренер попадут под огонь критики.
«Локомотиву» же, как показала практику, была необходима «группа смерти». В прошлом сезоне железнодорожники из 4-й корзины каким-то образом умудрились получить «Порту», «Галатасарай» и проблемный «Шальке» – у «Зенита» сейчас соперники посильнее. Но итогом стал провал и абсолютное безволие во встрече с немотивированными немцами – «Локо» даже не поборолся за третье место в группе и сконцентрировался на чемпионате.
Не сказать, что команда стала сильнее: Жоау Мариу принципиально ничего не изменит, потому в средней группе «Локо» светило бы тоже самое. Лучше уж занимать последнее место в группе с двумя грандами и очень внушительным «Байером». Да, «Краснодар» в Лиге Европы его прошёл, но насколько «Локомотиву» нужно третье место, мы видели в Гельзенкирхене. А настоящий «Байер» против «Краснодара» мы так и не увидели.
Дмитрий Баринов сказанул, что не хотел бы встречаться с «Юве» и «Атлетико», потому что эти команды играют от обороны. Но сейчас Сарри и Симеоне меняют свои команды в сторону позиционного нападения – удержаться команде Сёмина будет ещё труднее. Да и в любом случае, могли бы вы себе представить, что «Юве» и «Атлетико» запаркуют автобусы в страхе от братьев Миранчуков? Мне вот легче вспомнить март 2018 года и 1:8 от «матрасников» в плей-офф Лиги Европы.
Кстати, о Миранчуках. Несогласен с теми, что для ребят это шанс «продать себя». Ну, разве что в «Зенит», поубавив европейские притязания. Братья совершенно теряются в составе сборной даже против не самых сильных соперников, а с такими опытными и дисциплинированными командами рискуют раствориться на поле и с пропасть с радаров скаутов европейских клубов. Такой сценарий представляется куда более вероятным, чем паникующий Де Лигт и достающий мяч из сетки Облак.
В итоге, как бы ни выступил «Локомотив», на всё есть простое оправдание – это космос, не наш уровень. Требует решения только вопрос со стадионом: Евгений Гинер рискнул и собирал хорошую аудиторию в «Лужниках» даже на «Викторию», но у «Локомотива» проблемы с заполняемостью и своего стадиона.
На «Ювентус» «Лужники» собрались бы из-за Криштиану, но вот из второй корзины куда предпочтительнее был бы «Реал». Команда Зидана сейчас даже послабее «Атлетико», но по зрительскому интересу они по-прежнему несопоставимы в другую сторону. Про «Байер» говорить не будем – тут бы «РЖД Арену» собрать, в прошлом году получалось не очень. По сообщениям инсайдеров, «Локомотив» всё-таки будет играть дома.
Но с чисто игровой точки зрения всё неплохо: на этот раз четвёртое место будет рассматриваться не как позор, а как единственно возможный вариант. Главное – совсем уж не опозориться и стараться держать интригу в матчах хотя бы тайм. Хотя бы в домашних.
С точки зрения таблицы коэффициентов УЕФА, «Локомотив» откровенно не помощник, так что скоро мы можем забыть, каково иметь два клуба на групповой стадии Лиги чемпионов. Всё идёт к тому, что не потерявшая ни одного клуба Португалия в этом сезоне отберёт у нас шестую строчку, потому, начиная с сезона 2021/22, для прямого попадания в группу нужно будет становиться чемпионом. И при этом никакой первой корзины, так что в группу даже чемпион сможет получить те же «Юве» с «Атлетико».
Лига чемпионов за последние годы стала для наших турниром, в котором главное – участие, то есть призовые, помогающие справиться с финансовым fair play, получить возможность тратить больше, чем соперники по чемпионату. На этом праздники мы – чужие, гости, которые стремятся лишь урвать свой кусок финансового пирога и не могут вписаться в общую движуху, в отличие от, может, менее богатых, но более дерзких, знающих своё дело и привыкших к конкуренции ребят.
Фото: UEFA.com, ФК "Зенит", Orange Creek / Icon Sport, "СЭ"
«Зениту» повезло с жеребьёвкой не больше «Локомотива». В Лиге чемпионов для наших главное – участие
В чём толк избегать топ-соперников, если всё равно не выходить в плей-офф? Наши там не появляются со времён праймового «Зенита» с Виллаш-Боашем, Халком, Гараем, Гарсией и Витселем.
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