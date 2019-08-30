Какое место в группе займёт "Зенит"?

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«Зениту» повезло с жеребьёвкой не больше «Локомотива». В Лиге чемпионов для наших главное – участие

В чём толк избегать топ-соперников, если всё равно не выходить в плей-офф? Наши там не появляются со времён праймового «Зенита» с Виллаш-Боашем, Халком, Гараем, Гарсией и Витселем.