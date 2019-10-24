» » Семак сказал, что «Зениту» сложно играть на уровне и скоростях ЛЧ. А чехам и австрийцам – нормально

Семак сказал, что «Зениту» сложно играть на уровне и скоростях ЛЧ. А чехам и австрийцам – нормально

«Ред Булл» из Зальцбурга и «Славия» тоже проиграли, но куда более сильным соперникам и в совсем другом ключе.
«Как сказалась победа над «Ростовом»? Никак. Это разные турниры, разные уровни, другие скорости, играть намного сложнее. Иллюзий на этот счет мы не строим», – заявил после поражения в Лейпциге Сергей Семак.

Тренер чемпионов России вёз свою команду на выезд после блестящей победы над открытием сезона, его полного разноса. «РБ Лейпциг», напротив, не смог победить в четырёх матчах подряд. После гола Ракицкого полезли мысли о том, как же «Зениту» повезло с группой (дело не только в именах соперников, но и в их проблемности по ходу текущего сезона).

Но стоило Нагельсманну перестроить игру в перерыве, как «Зенит» поплыл. Видимо, сказались те самые уровень и скорости. В итоге «РБ Лейпциг» перебил гостей 16:6 и 6:2 по ударам в створ. Как и «Локомотив» днём ранее, «Зенит» не удержал преимущество, пропустив два гола друг за другом.

В итоге Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов и, видимо, теперь ещё долго не пропустит вперёд. Но если с превосходством португальцев мы как-то смирились, то вот выглядеть печально и уныло на фоне чешской и австрийской команд как-то стыдновато.

Представители «Славии» в открытую смеялись на жеребьёвке Лиги чемпионов, подкинувшей им «Интер», «Боруссию» и «Барселону». Вратарю каталонцев Марку-Андре тер Штегену вчера было не до смеха: ему пришлось совершить 8 сэйвов, чтобы «Барселона» увезла из Праги победу, а всего по его воротам «Славия» нанесла 23 удара против 13. Даже по владению бывшие партнёры Алекса Крала уступили совсем немного: 46% против 54%.



При этом не разовая вспышка: «Славия» смело атакует любого соперника, пусть даже это «Интер» Антонио Конте на «Сан Сиро». Поэтому Эрнесто Вальверде прыти соперника не удивился: «Славия» провела ровно такой матч, как мы и ожидали. Как только мы теряли мяч, они сразу бросались в атаку. В конце они настолько рисковали, что это было похоже на защиту от целой лавины атак», – сказал тренер «Барселоны», отметив ключевую роль тер Штегена.

Проиграть гранду 1:2, оказывается, можно и без парковки автобуса от свистка до свистка, но наши о таком думать не смеют. Пожалуй, правильно и делают, ведь сыграй в похожей манере «Локомотив», сколько бы он получил в свои ворота? Наверное, примерно как в прошлом году от «Атлетико», и за такую храбрость хвалить команду никто бы и не подумал.

Но пока мы видим единственный путь хотя бы к достойному поражению в автобусе, «Славия» играет с позиции силы против «Барселоны» и «Интера», а настоящий «Ред Булл», австрийский, забивает 11 мячей в трёх матчах Лиги чемпионов. Шестёрку «Брюгге» ещё можно понять, но уход с 0:3 на «Энфилде» (пусть в конечном итоге Зальцбург и уступил 3:4) – это нечто за гранью воображаемого.

Вчера «Ред Булл» снова приятно удивил. Да, команда впервые с 2016 года (!!!) проиграла домашний матч «Наполи», пропустив сразу после того, как сравняла счёт. Но тут и 17:12 по ударам, и перевес по владению мячом.



«Славия» и «Ред Булл» как раз готовы и к уровню игры, и к скоростям Лиги чемпионов, хотя выступают во вроде бы куда менее конкурентных чемпионатах, где Николай Комличенко способен забивать почти в каждом матче. Им не хватает как раз исполнительского мастерства уровня «Барсы» и «Наполи» и везения, но они почему-то готовы играть в футбол, а не сражаться за результат.

Мы после безапелляционных поражений от аутсайдеров старта испанского сезона говорим об недостижимом для нас уровне мастерства, а «Славия» вовсю давит на их чемпиона (да и вспомните прошлогодний проход «Севильи» 4:3). А когда нас разносят швейцарцы, греки и даже болгары, слова остаются только у Алекса Крала, рассказывающего, что российская лига сделает его сильнее, чем чешская.

Россия всё ещё заметно выше этих стран в таблице коэффициентов УЕФА, но при прямом столкновении и заочном сравнении возникает ощущение, что наш футбол даже на их фоне какой-то законсервированный, ненастоящий, в нём будто нет настоящей жизни.

Мы то недооцениваем соперников, то относимся к ним с излишним уважением и просто боимся показывать свой футбол. Не хочется верить, что нам просто нечего показать, в отличие от обоих «Ред Буллов», «Славии», «Олимпиакоса», «Базеля», «Хетафе», «Эспаньола», «Браги» и даже «Нефтчи».

Не может наш чемпионат быть хуже и медленнее лиг всех наших обидчиков. Дело скорее в уровне работы и в ментальности конкретных людей, но эти проблемы конкретных людей почему-то являются общими для почти всех трудящихся в нашем футболе и в текущем сезоне вылезли уж слишком явно.


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Теги: Славия Ред Булл РБ Лейпциг Зенит Семак
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Бундеслига 1 2019/20
# Команда И О
1 Боруссия М 8 16
...
3 Бавария 8 15
4 Боруссия Д 8 15
5 РБ Лейпциг 8 15
6 Шальке 04 7 14
7 Фрайбург 8 14
...
18 Падерборн 8 1
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РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Локомотив 13 29
2 Зенит 13 29
3 Краснодар 13 27
4 Ростов 13 26
5 ЦСКА 13 26
6 Крылья Советов 13 17
...
16 Тамбов 13 8
Сезон | Таблица | Календарь

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