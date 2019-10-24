Семак сказал, что «Зениту» сложно играть на уровне и скоростях ЛЧ. А чехам и австрийцам – нормально

«Ред Булл» из Зальцбурга и «Славия» тоже проиграли, но куда более сильным соперникам и в совсем другом ключе.