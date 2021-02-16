Хуммельс: "Боруссия" была бы счастлива ничейному результату

Защитник" дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс поделился впечатлениями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (1:2).

Фото: ФК "Боруссия" Д

– Мы отдали всё в этой игре. Такую форму и надо демонстрировать каждые три дня. Если бы мы уехали домой с ничейным результатом, то были бы счастливы, но гол "Сити" в концовке испортил нам настроение, ¬– приводит слова Хуммельса пресс-служба УЕФА.Первый матч четвертьфинального противостояния "Манчестер Сити" и "Боруссии" Д состоялся 6 апреля на стадионе "Этихад". Подопечные Пепа Гвардиолы одержали победу, благодаря голам Кевина Де Брюйне и Фила Фодена. В составе "шмелей" гол на 84-й минуте забил Марко Ройс.Ответная встреча команд пройдет 14 апреля в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.