Головин отметил, что "Челси" заслужил победу над "Ман Сити". По его словам, лондонцы лучше действовали в первом тайме по сравнению с соперником. Также Головин заявил, что ему понравился финальный матч Лиги чемпионов.
"Челси" сейчас одна из лучших команд в мире. Все прекрасно видят, как они прибавили в последнем сезоне и взяли финал Лиги чемпионов. Классный был матч. Нескучно было, наоборот, мне понравилось. Может, тяжелые первые 5-10 минут. Потом команды начали открываться, контратаки.
"Челси" заслужил победу. Больше моментов создали в первом тайме. После гола играли от результата", - сказал Головин.
Отметим, что для "Челси" это вторая в истории клуба победа в розыгрыше Лиги чемпионов. "Ман Сити" завершил сезон с двумя титулами - "горожане" выиграли чемпионат Англии и Кубок лиги.
Источник: Sport24
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Головин - о финале Лиги чемпионов: классный матч, "Челси" заслужил победу над "Ман Сити"
Полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал победу "Челси" над "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов (1:0).
Фото: Reuters
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