Головин: Мбаппе - лучший игрок мира сейчас, стопроцентно

Головин отметил, что Мбаппе - лучший футболист мира на данный момент. Также он рассказал, какие качества выделяют француза среди других топ-игроков.
"Мне кажется, что это лучший игрок мира сейчас. Это 100%. Что его выделяет? Его физическая подготовка, скорость. В общем, все. Он во всем сильнее всех в мире, на мой взгляд", - сказал Головин.
Источник: Sport24
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Фото: Getty Images
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