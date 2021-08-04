В опубликованном пресс-службой "Спартака" видео, игроки клуба Алекс Крал, Джордан Ларссон и Александр Максименко выносят клетку, в которую попадает орел — символ "Бенфики".
— Мне показали это видео, но мы ответили на него игрой и результатом. У нас на поле было не просто 11 орлов, которых было невозможно поймать, но и орлята, которые вышли на замены. Мы достойно ответили на видео "Спартака", — цитирует Жезуша "Чемпионат".
В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Бенфика" обыграла "Спартак" (2:0). Ответная встреча пройдет 11 августа в Португалии.
"Спартак" уступил "Бенфике" в 1-м матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов
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Наставник "Бенфики" — о видео "Спартака": мы ответили на него игрой и результатом
Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш высказался о видео "Спартака" после очного матча команд в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:0).
Фото: Getty Images
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