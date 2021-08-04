"Это не мужской поступок - бежать после поражений. Из-за того, что тебе не утвердили ту кандидатуру, которая вызывает сомнения для покупки. Это не мужской поступок! Все, что могу сказать. К сожалению, у Попова уже подобная ситуация была. Ну ладно, бог с ним", - цитирует Федуна "СЭ".
Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов заявил, что в четверг, 5 августа, напишет заявление об уходе из московского клуба. Попов был назначен на должность спортивного директора "Спартака" в ноябре прошлого года. На этой позиции Попов уже работал с 2008 по 2016 год.
Сегодня "Спартак" в 1-м матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов уступил "Бенфике" со счетом 0:2. Матч обслуживала бригада арбитров из Сербии во главе со Срджаном Йовановичем.
Вторая игра пройдет 10 августа в Лиссабоне на "Эштадиу ду Бенфика" и начнется в 22:00 мск. Победитель в этой паре в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет против сильнейшего из пары ПСВ - "Мидтьюлланд". Проигравший - будет выступать на групповом этапе Лиги Европы.
Спортивный директор "Спартака" Попов объявил об уходе из клуба
"Выпил, наверное". Андрей Федун – о заявлении Попова об уходе из "Спартака"
Федун - о заявлении Попова: это не мужской поступок - бежать после поражений
Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал заявление спортивного директора красно-белых Дмитрия Попова о желании уйти из клуба.
Фото: ФК "Спартак"
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