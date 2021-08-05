— В Португалии "Спартак" также получит два мяча и до свидания. При всем уважении, тяжело играть против такого соперника. Поэтому хоть прыгай выше головы, шансов почти нет, — цитирует Павлюченко "Матч ТВ".
39-летний Павлюченко выступает в составе "Знамени" из Ногинска. За "Спартак" форвард играл с 2003 по 2008 год, проведя за это время 189 матчей, в которых забил 89 голов и отдал 20 голевых передач.
"Спартак" уступил "Бенфике" (2:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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Павлюченко — о "Спартаке" в Лиге чемпионов: хоть прыгай выше головы, шансов почти нет
Бывший форвард "Спартака" Роман Павлюченко высказался о перспективах клуба в Лиге чемпионов.
Фото: Getty Images
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