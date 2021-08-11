"Сравнивать нас и "Бенфику не стоит. "Бенфика" – это команда Лиги чемпионов. С последних успехов в Европе прошло больше 20 лет. Мы через раз играем в Лиге Европы, поэтому с грандами сравнивать не надо. А "Бенфика", как говорил Гвардиола, это одна из лучших команд в Европе по игре в обороне. Посмотрите на нас, на наш состав. У нас только те, кто играл в сборной имеют европейский уровень, а тех, кто у нас выступал в Лиге чемпионов, можно пересчитать по пальцам. Нет опыта, нет мастерства, чтобы соответствовать. Когда говорили, что пройдем "Бенфику", это было смешно", - приводит слова футболиста РИА Новости.
Вчера в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, проходившем в Лиссабоне, московский "Спартак" проиграл местной "Бенфике" со счётом 2:0.
В первой встрече между этими командами красно-белые уступили португальцам с аналогичным результатом. "Спартак" покинул Лигу чемпионов и теперь сыграет в Лиге Европы.
"Бенфика" в раунде плей-офф Лиги чемпионов встретится с ПСВ. Матч состоится 18 августа и начнётся в 22:00 по московскому времени.
В нынешнем сезоне РПЛ "Спартак" занимает одиннадцатую строчку в турнирной таблице. После трёх сыгранных туров в активе команды три очка, набранные после победы над дебютантом Российской премьер-лиги - самарскими "Крыльями Советов".
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Рассказов: нам было смешно, когда говорили, что пройдём "Бенфику"
Защитник московского "Спартака" Николай Рассказов поделился мнением об итогах противостояния с лиссабонской "Бенфикой" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Спартак"
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