- Несмотря на неудачный старт, в команде сейчас оптимистичное настроение, так как впереди долгий сезон. После вылета из Лиги чемпионов можно сконцентрироваться на чемпионате и до сентябрьских сборов сборных постараться максимально исправить ситуацию, - передает слова Джикии "Спорт-Экспресс".
"Спартак" проиграл 4 из 5 официальных матчей с момента начала нового сезона. 2 поражения пришлись на третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, в котором красно-белые дважды уступили лиссабонской "Бенфике" со счетом 0:2. Еще 2 матча москвичи проиграли в Российской премьер-лиге: 0:1 на выезде от "Рубина" в 1 туре и 1:2 на своем поле от "Нижнего Новгорода" в 3 туре. В 5 встречах нового сезона "Спартак" забил 2 гола, и только 1 из них с игры. До сентября красно-белым предстоит сыграть с "Уралом" дома, тульским "Арсеналом" на выезде и "Сочи" дома.
Джикия: после вылета из Лиги чемпионов можно сконцентрироваться на чемпионате
Центральный защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал ситуацию, в которой оказалась команда после вылета из Лиги чемпионов и двух поражений в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
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