Ракицкий хотел, чтобы "Зениту" попался "Ливерпуль"

— Вообще хорошая жеребьевка. Если честно, хотел "Ливерпуль". Я там просто не играл. А так — нормально.
Но получается, что с "Челси" и "Юве" уже играл. Очень крутые команды, крутые игроки в них собраны, — цитирует Ракицкого "Матч ТВ".
Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов "Зенит" сыграет с "Ювентусом", "Челси" и "Мальме".
32-летний Ракицкий в шести матчах нынешнего сезона стал автором двух голевых передач. Его контракт с российским клубом истекает в июне 2022 года.
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Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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