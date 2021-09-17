— Российские клубы начали выступление на еврокубках крайне неудачно. Два клуба вообще вылетели, еще три привезли всего лишь одно очко из шести.
Сейчас у российских клубов нет вообще никакой перспективы на еврокубках, — цитирует Колоскова Sport24.
От России в Лиге чемпионов выступает "Зенит", который в первом туре еврокубка проиграл в гостях "Челси" (0:1). В Лиге Европы выступают "Спартак", который проиграл "Легии" (0:1) и "Локомотив", сыгравший вничью с "Марселем" (1:1).
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Колосков: сейчас у российских клубов нет вообще никакой перспективы на еврокубках
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о российских клубах в еврокубках.
Фото: Sportbox