- "Газпром Арена" - супер! Один из лучших стадионов, что видел в жизни - а я, как вы понимаете, побывал на очень многих. Просто топ! Финал Лиги чемпионов на таком сооружении станет настоящим праздником футбола. А вот команда меня в какой-то степени разочаровала. Да, она вроде бы была близка к ничейному исходу против такого гранда, как "Ювентус", но слишком уж невнятными хозяева поля выглядели в атаке, - передает слова Амброзини "СЭ".
В матче 3 тура группового турнира Лиги чемпионов в группе H "Зенит" проиграл на "Газпром Арене" "Ювентусу" со счетом 0:1. Единственный гол в матче был забит на 86 минуте, когда Деян Кулусевски замкнул головой подачу Маттии Де Шильо. Обе команды в течение игры нанесли по 2 удара в створ ворот соперника. Финальный матч текущего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет в мае 2022 года на "Газпром Арене".
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Амброзини: "Газпром Арена" - супер, один из лучших стадионов! А вот "Зенит" меня разочаровал
Экс-игрок "Милана" и сборной Италии Массимо Амброзини прокомментировал итоги матча Лиги чемпионов "Зенит" - "Ювентус" (0:1).
Фото: ФК "Зенит"