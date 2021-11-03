— Проиграть "Ювентусу" — не страшно. Но когда сильнейшая команда РПЛ пропускает 4 гола — это очень настораживает.
"Зенит" — лидер нашего чемпионата. Они должны относиться к таким матчам серьезнее, — рассказал Кавазашвили в интервью Sport24.
Петербуржский клуб уступил "Ювентусу" (2:4) в четвертом туре группы Лиги чемпионов. В чемпионате России команда Сергея Семака лидирует после 13 туров, набрав 29 очков.
В следующем туре турнира противником "Зенита" станет "Мальме" (в гостях), а в последнем туре в Санкт-Петербург приедет действующий обладатель трофея "Челси".
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Кавазашвили: проиграть "Ювентусу" — не страшно. Настораживают четыре пропущенных мяча сильнейшей команды РПЛ
Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о матче "Ювентус" — "Зенит" (4:2) в Лиге чемпионов.
Фото: РИА Новости