Ранее британские СМИ сообщили, что УЕФА рассматривает возможность переноса финала Лиги чемпионов нынешнего сезона из Петербурга. Указывалось, что матч могут провести в другом городе в случае ухудшения ситуации в отношениях России и Украины.
Сорокин назвал распространенные прессой данные слухами. По его словам, подготовка к проведению финального матча Лиги чемпионов ведется в штатном режиме.
"Не вижу смысла обсуждать слухи. Предлагаю всем болельщикам, во-первых, успокоиться, а во-вторых, следить только за официальными заявлениями УЕФА на официальных ресурсах. Подготовка к проведению финала Лиги чемпионов проходит в штатном режиме. Мы будем рады видеть футбольных болельщиков в Санкт-Петербурге в конце мая", - сказал Сорокин.
Отметим, что финал Лиги чемпионов должен пройти на "Газпром Арене" 28 мая.
Источник: Матч ТВ
В УЕФА заявили, что не планируют переносить финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга
"Не вижу смысла обсуждать слухи". Сорокин отреагировал на информацию о возможном переносе финала ЛЧ из Петербурга
Руководитель оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин высказался об информации насчет возможного переноса игры из России.
Фото: "Матч ТВ"