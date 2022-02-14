"Не вижу смысла обсуждать слухи". Сорокин отреагировал на информацию о возможном переносе финала ЛЧ из Петербурга

Руководитель оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин высказался об информации насчет возможного переноса игры из России.

Фото: "Матч ТВ"





Сорокин назвал распространенные прессой данные слухами. По его словам, подготовка к проведению финального матча Лиги чемпионов ведется в штатном режиме.



"Не вижу смысла обсуждать слухи. Предлагаю всем болельщикам, во-первых, успокоиться, а во-вторых, следить только за официальными заявлениями УЕФА на официальных ресурсах. Подготовка к проведению финала Лиги чемпионов проходит в штатном режиме. Мы будем рады видеть футбольных болельщиков в Санкт-Петербурге в конце мая", - сказал Сорокин.



Отметим, что финал Лиги чемпионов должен пройти на "Газпром Арене" 28 мая.



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В УЕФА заявили, что не планируют переносить финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга Ранее британские СМИ сообщили, что УЕФА рассматривает возможность переноса финала Лиги чемпионов нынешнего сезона из Петербурга. Указывалось, что матч могут провести в другом городе в случае ухудшения ситуации в отношениях России и Украины.Сорокин назвал распространенные прессой данные слухами. По его словам, подготовка к проведению финального матча Лиги чемпионов ведется в штатном режиме."Не вижу смысла обсуждать слухи. Предлагаю всем болельщикам, во-первых, успокоиться, а во-вторых, следить только за официальными заявлениями УЕФА на официальных ресурсах. Подготовка к проведению финала Лиги чемпионов проходит в штатном режиме. Мы будем рады видеть футбольных болельщиков в Санкт-Петербурге в конце мая", - сказал Сорокин.Отметим, что финал Лиги чемпионов должен пройти на "Газпром Арене" 28 мая.Источник: Матч ТВ