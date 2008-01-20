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21:00 ЦСКА - "Лион" (онлайн)

21:00 ЦСКА - "Лион" (онлайн)
Лига Европы

1/8 финала

ЦСКА - "Лион"
Теги: ЦСКА Лион Лига Европы
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10
№10 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 14:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
Победы ЦСКА!
Регистрация: 26.10.2016 [жалоба]
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:38) #
  • -6
  •  (6)

Сегодня кб поздравили ослов с 8 мартом. Спартак 2006-ЦСКА 3:1.
Санди, ОуКБ


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№8 Написал: нетрал (Сегодня, 14:28) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
сегодня 3 первых места играют ...всем удачи!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№7 Написал: fartovij Иваново (Сегодня, 13:56) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Анжи»
Сложно будет сегодня защитникам, атака у Лиона хорошая

ЦСКА конечно же удачи и победы!


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Анжи
Арсенал
Реал
Регистрация: 29.01.2013 [жалоба]
№6 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 12:51) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Коням победы, Игорю не пропустить!
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№5 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 12:02) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Армии победного матча.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№4 Написал: prime Пенза (Сегодня, 11:56) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
почему кони не в 19.00 играют?
Регистрация: 2.08.2009 [жалоба]
№3 Написал: паровоз (Сегодня, 11:26) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
победы коням!
Регистрация: 25.06.2016 [жалоба]
№2 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 10:18) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
1-0


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найду
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:07) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Коням удачи!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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