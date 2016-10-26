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21:00 "Боруссия" Д – "Ред Булл Зальцбург"

Лига Европы

1/8 финала

"Боруссия" Д – "Ред Булл Зальцбург"
Теги: Боруссия Д Ред Булл Лига Европы
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1
№1 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 14:41) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
4:0
Регистрация: 26.10.2016 [жалоба]
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