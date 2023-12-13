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Каманцев: все арбитры, участвовавшие в договорных матчах "Чайки", пожизненно отстранены от футбола
УЕФА применил санкции к ассоциации футбола Украины за поведение болельщиков
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Шесть игроков "Зенита" и четыре "Спартака" - в топ-10 самых подешевевших футболистов РПЛ
Журналист Карпов: Абубакар "Спартаку" не интересен
5
"Спартак" планирует подписать зимой форварда сборной Камеруна
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Ракув - Аталанта. 14 декабря 2023 23:00
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