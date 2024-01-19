Бавария - Вердер. 21 января 2024 17:30

Новости
Главные
Все
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости
Матчи
РПЛ 2023/24
Таблица
Календарь
Предстоящие
Прошедшие
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости
Матчи
Первая лига 2023/24
Таблица
Календарь
Предстоящие
Прошедшие
Сборная России
Трансферы
Россия
Европа
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости
Матчи
Лига
Европы
Лига Европы
Новости
Матчи
Англия
Премьер-лига
Новости
Таблица
Календарь
Испания
Ла Лига
Новости
Таблица
Календарь
Италия
Серия А
Новости
Таблица
Календарь
Франция
Лига 1
Новости
Таблица
Календарь
Германия
Бундеслига
Новости
Таблица
Календарь
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Марадишвили: грузинский паспорт получил ещё в сентябре. Хочу играть за сборную Грузии!
11
Помазун: правильно сделал, что ушёл из ЦСКА в 2020 году. Пока там Акинфеев, вернуться сложно
2
Гаджиев: российский футбол устроен так, что государство не хочет его от себя отпускать
1
Личка: когда сказали, что Захарян может уйти в Испанию, я сам ему собрал чемодан
7
Жорже Мендеш предложил Жозе Моуринью "Наполи"
2
Ещё
Матчи
22
Скрыть
Сегодня (3)
Завтра (16)
Вчера (3)
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Алавес
23:00
Кадис
Не начат
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Майнц
Перенесён
Унион
Суперкубок Италии
Интер
22:00
Лацио
Не начат
Кубок Испании
Новости
Унионистас
1 - 3
1
3
Барселона
Завершен
Атлетико
4 - 2
4
2
Реал Мадрид
Завершен
Суперкубок Италии
Наполи
3 - 0
3
0
Фиорентина
Завершен
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Арсенал
15:30
Кристал Пэлас
Не начат
Брентфорд
20:30
Ноттингем Форест
Не начат
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Райо Вальекано
16:00
Лас-Пальмас
Не начат
Вильярреал
18:15
Мальорка
Не начат
Валенсия
20:30
Атлетик
Не начат
Сельта
23:00
Реал Сосьедад
Не начат
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Рома
20:00
Верона
Не начат
Удинезе
22:45
Милан
Не начат
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Фрайбург
17:30
Хоффенхайм
Не начат
Кёльн
17:30
Боруссия Д
Не начат
Хайденхайм
17:30
Вольфсбург
Не начат
Дармштадт
17:30
Айнтрахт
Не начат
Бохум
17:30
Штутгарт
Не начат
РБ Лейпциг
20:30
Байер
Не начат
Кубок Франции
Новости
Родез
19:30
Монако
Не начат
Орлеан
22:45
ПСЖ
Не начат
Германия
Бундеслига 1
2023/24
Германия: Бундеслига 1 2023/24
Англия: АПЛ 2023/24
Россия: РПЛ 2023/24
Испания: Ла Лига 2023/24
Италия: Серия А 2023/24
Франция: Лига 1 2023/24
Россия: Первая Лига 2023/24
Байер
Бавария
Штутгарт
РБ Лейпциг
Боруссия Д
Айнтрахт Ф
Фрайбург
Хоффенхайм
Хайденхайм
Боруссия М
Вольфсбург
Аугсбург
Вердер
Бохум
Унион
Майнц
Кельн
Дармштадт
Бавария - Вердер. 21 января 2024 17:30
онлайн
Чемпионат Германии
18 тур
Чтобы участвовать в прогнозах
Зарегистрируйтесь
, либо
войдите
на сайт
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Дзене
. Все главные и интересные новости тут
Яндекс.Дзен
Яндекс.Новости
Телеграм
Бавария
Вердер
Чемпионат Германии
Нашли ошибку в статье?