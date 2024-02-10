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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
2 - 0 2 0
ЭвертонЗавершен
Фулхэм
3 - 1 3 1
БорнмутЗавершен
Тоттенхэм
2 - 1 2 1
БрайтонЗавершен
Лутон Таун
1 - 3 1 3
Шеффилд ЮнайтедЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 2 0 2
БрентфордЗавершен
Ливерпуль
3 - 1 3 1
БернлиЗавершен
Ноттингем Форест
2 - 3 2 3
НьюкаслЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алавес
1 - 1 1 1
ВильярреалЗавершен
Реал Сосьедад
0 - 1 0 1
ОсасунаЗавершен
Реал Мадрид
4 - 0 4 0
ЖиронаЗавершен
Лас-Пальмас
0 - 0 0 0
Валенсия1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кальяри
1 - 3 1 3
ЛациоЗавершен
Рома
2 - 4 2 4
ИнтерЗавершен
Сассуоло
1 - 1 1 1
Торино1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия М
0 - 0 0 0
ДармштадтЗавершен
Унион
1 - 0 1 0
ВольфсбургЗавершен
Айнтрахт
1 - 1 1 1
БохумЗавершен
Вердер
1 - 2 1 2
ХайденхаймЗавершен
Аугсбург
2 - 2 2 2
РБ ЛейпцигЗавершен
Байер
3 - 0 3 0
БаварияЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ланс
3 - 1 3 1
СтрасбургЗавершен
ПСЖ
2 - 1 2 1
Лилль1 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
3 - 1 3 1
Арсенал ТулаЗавершен
Факел
2 - 1 2 1
ОрдабасыЗавершен

Галатасарай - Спарта. 15 февраля 2024 20:45

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 Лига Европы

1/16 финала, первый матч
   
        

        
        
        	

	



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Галатасарай Спарта Лига Европы

     
        
        





        

            
                
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