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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
2 - 2 2 2
Крылья СоветовЗавершен
Рубин
0 - 2 0 2
Динамо2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
3 - 3 3 3
УралЗавершен
Енисей
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Сокол
0 - 1 0 1
АланияЗавершен
Шинник
1 - 3 1 3
БалтикаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вулверхэмптон
1 - 2 1 2
Манчестер СитиЗавершен
Ливерпуль
2 - 1 2 1
Челси2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
1 - 0 1 0
Райо ВальеканоЗавершен
Атлетико
3 - 1 3 1
ЛеганесЗавершен
Вильярреал
1 - 0 1 0
Хетафе1 тайм
Барселона
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эмполи
0 - 1 0 1
НаполиЗавершен
Лечче
0 - 6 0 6
ФиорентинаЗавершен
Венеция
0 - 2 0 2
АталантаЗавершен
Кальяри
1 - 2 1 2
Торино2 тайм
Рома
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хольштайн
0 - 2 0 2
УнионЗавершен
Вольфсбург
1 - 4 1 4
Вердер2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гавр
0 - 4 0 4
ЛионЗавершен
Тулуза
1 - 1 1 1
АнжеЗавершен
Нант
1 - 1 1 1
НиццаЗавершен
Осер
2 - 1 2 1
РеймсЗавершен
Монпелье
21:45
МарсельНе начат

Лион - Бешикташ. 24 октября 2024 22:00

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 Лига Европы

Общий этап. 3 тур
   
        

        
        
        	

	




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